El concurso lanzado por el gobierno de México de Claudia Sheinbaum para terminar con narcocorridos, México Canta, definirá a su ganador hoy 5 de octubre mediante una médica donde podrás participar.
Te compartimos el paso a paso de cómo votar por el ganador de México Canta este 5 de octubre en la gran final.
¿Cómo votar por el ganador de México Canta? Así puedes votar paso a paso
México Canta está por vivir su último día para engrandecer a la mejor voz y mejor composición del país, con una final en la que podrás votar en vivo siguiente este paso a paso:
- Paso 1: Entra a mexicocanta.gob.mx
- Paso 2: Da click en la sección ‘votaciones’
- Paso 3: Elige a tu favorito para cada categoría (interpretación y composición)
La gran final de México Canta sucederá el 5 de octubre a las 7:00 pm como hora de inicio y será hasta ese momento que podrás comenzar a votar.
Recuerda que estos son los participantes que llegaron a la final de México Canta y por quiénes podrás votar:
- Carolina Imperial de Dallas, Texas
- Mike de León y Brian Muñoz de Los Ángeles, California
- Lolita 2MX2 de Denver, Colorado
- Asália y Norma de California
- Carmen María de Tijuana, Baja California
- Galia Siuron de Tijuana, Baja California
- Sergio Maya de Hidalgo
- Roger Gregorio de Chetumal
- Willam Zepeda de Los Ángeles, California
Los ganadores para los elegidos del público será un contrato con editora nacional, transnacional o independiente, además de un LP de 12 canciones.
Por otra parte, los especialistas darán un contrato discográfico con una compañía nacional, transicional o independiente, así como un LP con 6 canciones.