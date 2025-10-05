El concurso lanzado por el gobierno de México de Claudia Sheinbaum para terminar con narcocorridos, México Canta, definirá a su ganador hoy 5 de octubre mediante una médica donde podrás participar.

Te compartimos el paso a paso de cómo votar por el ganador de México Canta este 5 de octubre en la gran final.

¿Cómo votar por el ganador de México Canta? Así puedes votar paso a paso

México Canta está por vivir su último día para engrandecer a la mejor voz y mejor composición del país, con una final en la que podrás votar en vivo siguiente este paso a paso:

  • Paso 1: Entra a mexicocanta.gob.mx
  • Paso 2: Da click en la sección ‘votaciones’
  • Paso 3: Elige a tu favorito para cada categoría (interpretación y composición)

La gran final de México Canta sucederá el 5 de octubre a las 7:00 pm como hora de inicio y será hasta ese momento que podrás comenzar a votar.

Votación para la final de México Canta.
Votación para la final de México Canta. (@MexicoCanta_)

Recuerda que estos son los participantes que llegaron a la final de México Canta y por quiénes podrás votar:

  • Carolina Imperial de Dallas, Texas
  • Mike de León y Brian Muñoz de Los Ángeles, California
  • Lolita 2MX2 de Denver, Colorado
  • Asália y Norma de California
  • Carmen María de Tijuana, Baja California
  • Galia Siuron de Tijuana, Baja California
  • Sergio Maya de Hidalgo
  • Roger Gregorio de Chetumal
  • Willam Zepeda de Los Ángeles, California

Los ganadores para los elegidos del público será un contrato con editora nacional, transnacional o independiente, además de un LP de 12 canciones.

Por otra parte, los especialistas darán un contrato discográfico con una compañía nacional, transicional o independiente, así como un LP con 6 canciones.