El compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE, Bang Si-hyuk causa revuelo, tras la orden de arresto por fraude en Corea del Sur.

Pero ¿quién es Bang Si-hyuk? Te contamos todo sobre el compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE de BTS.

¿Quién es Bang Si-hyuk?

Bang Si-hyuk es un compositor y empresario musical que nació el 9 de agosto de 1972 en Seúl, Corea del Sur.

Es conocido por ser el presidente y fundador de la agencia HYBE, misma agencia y sello musical al que pertenece la famosa agrupación de k-pop, BTS.

Ordenan arresto de Bang Si-hyuk, fundador de HYBE, la agencia de BTS (Kim Keun-soo/Newsis via AP / AP)

¿Qué edad tiene Bang Si-hyuk, compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE?

Bang Si-hyuk, compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE tiene 53 años de edad.

¿Quién es la pareja de Bang Si-hyuk?

Se desconoce si Bang Si-hyuk tiene pareja sentimental.

¿De qué signo zodiacal es Bang Si-hyuk, compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE?

El signo zodiacal de Bang Si-hyuk, compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE es Leo, mientras en el horóscopo chino, pertenece a la Rata.

¿Cuántos hijos tiene Bang Si-hyuk?

Bang Si-hyuk no tiene hijos.

¿Qué estudió Bang Si-hyuk, compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE?

Los estudios de Bang Si-hyuk son la licenciatura en Estética de la Universidad Nacional de Seúl.

Ordenan arresto de Bang Si-hyuk, fundador de HYBE, la agencia de BTS (Kim Keun-soo/Newsis via AP / AP)

¿En qué ha trabajado Bang Si-hyuk?

Bang Si-hyuk tiene una larga carrera profesional en la industria musical de Corea del Sur, pues se inició como compositor y productor en JYP Entertainment en los años 90, misma empresa de la cual fue cofundador.

Ya para 2005, Bang Si-hyuk fundó Big Hit Entertainment, actualmente HYBE misma que lanzó a la fama BTS.

Además de BTS, el presidente de HYBE, Bang Si-hyuk ha trabajado con:

TXT

ENHYPEN

LE SSERAFIM

NewJeans

SEVENTEEN

fromis_9

g.o.d

2AM

Wonder Girls

¿Qué pasa con HYBE? La empresa más odiada del K-Pop que representa a BTS estaría involucrada en un fraude (Eduardo Díaz / SDP )

Ordenan el arresto de Bang Si-hyuk, compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE

El compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE, Bang Si-hyuk tiene una orden de arresto, tras una investigación por fraude en Corea del Sur.

La policía apunta un fraude a inversionistas en 2019, en la que Bang Si-hyuk prometió un acuerdo paralelo con el 30% de las ganancias de la venta de acciones tras la salida a bolsa.

Sin embargo, Bang Si-hyuk obtuvo ilegalmente más de 190 mil millones de wones (más de 2 mil 225 millones de pesos, al tipo de cambio actual).

Hasta ahora, Bang Si-hyuk y directivos de HYBE niegan las malversaciones; asegurando que cooperarán con las autoridades, pese a lamentar la orden de arresto al presidente del sello.