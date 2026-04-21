El compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE, Bang Si-hyuk causa revuelo, tras la orden de arresto por fraude en Corea del Sur.
Pero ¿quién es Bang Si-hyuk? Te contamos todo sobre el compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE de BTS.
¿Quién es Bang Si-hyuk?
Bang Si-hyuk es un compositor y empresario musical que nació el 9 de agosto de 1972 en Seúl, Corea del Sur.
Es conocido por ser el presidente y fundador de la agencia HYBE, misma agencia y sello musical al que pertenece la famosa agrupación de k-pop, BTS.
¿Qué edad tiene Bang Si-hyuk, compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE?
Bang Si-hyuk, compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE tiene 53 años de edad.
¿Quién es la pareja de Bang Si-hyuk?
Se desconoce si Bang Si-hyuk tiene pareja sentimental.
¿De qué signo zodiacal es Bang Si-hyuk, compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE?
El signo zodiacal de Bang Si-hyuk, compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE es Leo, mientras en el horóscopo chino, pertenece a la Rata.
¿Cuántos hijos tiene Bang Si-hyuk?
Bang Si-hyuk no tiene hijos.
¿Qué estudió Bang Si-hyuk, compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE?
Los estudios de Bang Si-hyuk son la licenciatura en Estética de la Universidad Nacional de Seúl.
¿En qué ha trabajado Bang Si-hyuk?
Bang Si-hyuk tiene una larga carrera profesional en la industria musical de Corea del Sur, pues se inició como compositor y productor en JYP Entertainment en los años 90, misma empresa de la cual fue cofundador.
Ya para 2005, Bang Si-hyuk fundó Big Hit Entertainment, actualmente HYBE misma que lanzó a la fama BTS.
Además de BTS, el presidente de HYBE, Bang Si-hyuk ha trabajado con:
- TXT
- ENHYPEN
- LE SSERAFIM
- NewJeans
- SEVENTEEN
- fromis_9
- g.o.d
- 2AM
- Wonder Girls
Ordenan el arresto de Bang Si-hyuk, compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE
El compositor surcoreano y presidente de la agencia HYBE, Bang Si-hyuk tiene una orden de arresto, tras una investigación por fraude en Corea del Sur.
La policía apunta un fraude a inversionistas en 2019, en la que Bang Si-hyuk prometió un acuerdo paralelo con el 30% de las ganancias de la venta de acciones tras la salida a bolsa.
Sin embargo, Bang Si-hyuk obtuvo ilegalmente más de 190 mil millones de wones (más de 2 mil 225 millones de pesos, al tipo de cambio actual).
Hasta ahora, Bang Si-hyuk y directivos de HYBE niegan las malversaciones; asegurando que cooperarán con las autoridades, pese a lamentar la orden de arresto al presidente del sello.