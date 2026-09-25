Carmen Sarahí, la voz en español de Elsa en Frozen, aseguró que las canciones de Disney han trascendido el entretenimiento para convertirse en herramientas capaces de transmitir esperanza, empatía y fortaleza emocional a distintas generaciones.

En entrevista con SDPnoticias, la actriz y cantante mexicana reflexionó sobre el impacto que ha tenido Elsa en su vida personal y profesional durante más de una década.

Además, Carmen Sarahí destacó cómo la música puede servir de refugio en momentos difíciles y adelantó detalles de su próxima participación en Disney en concierto: Un recorrido musical, a celebrarse el domingo 27 de septiembre en el Auditorio Nacional.

El vínculo de Carmen Sarahí con Elsa ha evolucionado durante más de una década

A más de una década de interpretar la voz de Elsa para Latinoamérica en la exitosa franquicia Frozen, Carmen Sarahí reflexiona sobre el poder transformador de la música.

A lo largo de diez años, el vínculo de la artista con el personaje ha evolucionado de forma profunda. Para Carmen Sarahí, la maternidad representó un punto de inflexión definitivo durante la grabación de la segunda entrega cinematográfica y el cortometraje navideño, permitiéndole conectar desde una sensibilidad renovada con las emociones de Elsa.

Interpretar temas icónicos como “Libre soy” —al que califica como un himno histórico— y “Mucho más allá” en presentaciones en vivo exige un alto rigor vocal debido a la exigencia de sus tonos originales.

Además, la actriz recordó cómo Elsa rebasó sus anhelos de la infancia: cuando era niña jugaba a que asistiría a la entrega de los Premios Óscar, un sueño que terminaría concretándose al interpretar el tema de la película en dicho escenario.

Carmen Sarahí: las canciones clásicas de Disney son un refugio emocional (Especial)

Carmen Sarahí: las canciones clásicas de Disney son un refugio emocional

De acuerdo con Carmen Sarahí, la vigencia del catálogo musical de Disney reside en su capacidad para ofrecer refugio emocional.

Mientras la niñez conserva la fe en la bondad del mundo, los adultos suelen desgastarse ante las complejidades cotidianas. En ese sentido, estas historias y melodías recuerdan que el amor y la empatía son fundamentales para seguir adelante, enseñando a las nuevas generaciones a expresarse con mayor comprensión hacia los demás.

Esta filosofía cobrará vida en el escenario del Auditorio Nacional el próximo domingo 27 de septiembre a las 19:00 horas con el espectáculo Disney en Concierto: Un recorrido musical, en compañía de la Orquesta Sincrophonia.

El espectáculo abarca un variado repertorio que incluye piezas románticas, temas de acompañantes y villanos —como Hades de Hércules, su personaje antagónico favorito—.

Asimismo, la producción destaca por integrar medidas de accesibilidad como kits sensoriales y audífonos para asistentes dentro del espectro autista o con sensibilidad auditiva.

Para Carmen Sarahí, estas acciones honran la visión original de Walt Disney de hacer la magia del entretenimiento accesible para todas las personas.