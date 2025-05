¿Carlos Rivera se negó a cantar en boda lésbica? Lo tachan de homofóbico por presuntamente no querer presentarse en un casamieto en Casa Huamantla.

El nombre de Carlos Rivera -de 39 años de edad- se viralizó luego de que se dio a conocer que una pareja lésbica se casó en Casa Huamantla, propiedad del cantante.

Acusan a Carlos Rivera de homofobia por evento en Casa Huamantla

A través de la cuenta de Youtube de Javier Ceriani se dio a conocer la historia de una pareja lésbica que se casó en Casa Huamantla.

La pareja había querido que Carlos Rivera cantara en su boda; sin embargo, el cantante se había negado a hacerlo.

Carlos Rivera (@carlosrivera / Instagram)

De acuerdo con lo relatado por Jovina Mortero, ella quería que Carlos Rivera les cantara una canción en su vals.

Pero, el personal de Casa Huamantla les había señalado que el famoso no se contrataba por un solo tema.

Por lo que les señalaron que tendrían que pagar una hora de presentación, algo que la mujer estaba dispuesta a hacer pese a que no es muy fan de Carlos Rivera.

Al final, Carlos Rivera no se presentó porque, presuntamente, él no se contrataba para bodas y no sabían si estaría en Casa Huamantla por compromisos laborales.

Pero, gran sorpresa se llevó la pareja lésbica al descubrir que Carlos Rivera se fue solo unas horas antes de su arribo y después regresó a Casa Huamantla en compañía de su esposa.

La pareja habría interpretado esta “coincidencia” como un claro rechazo hacia ellas.

Las sorpresas no terminaron ahí. Después, descubrieron que Carlos Rivera si cantó en una boda heterosexual.

Por lo que Jovina Mortero no dudó en cuestionar a un trabajador por qué el famoso se negó a participar en su casamiento.

Este trabajador le habría señalado que Carlos Rivera se negó a cantar en su boda porque no quería que se le relacionara con los homosexuales.

Esto luego de todos los rumores a los que se ha tenido que enfrentar Carlos Rivera por sus presuntas preferencias sexuales.

Y es que se ha señalado que Carlos Rivera es gay y que solo utiliza a Cynthia Rodríguez para cubrir sus verdaderas preferencias.

“Él se comunica y me dice: ‘Carlos Rivera no cantó en su boda porque no quería que lo ligaran con absolutamente nada gay, nada que tuviera que ver con gente homosexual, por toda la historia que los medios le han sacado, que si es gay o no’, en fin” Jovina Mortero

Pareja lésbica cree que Carlos Rivera intentó “invisibilizarlas” al no cantar en su boda

Tras viralizarse esta historia de Jovina y su pareja Ale, Carlos Rivera ha sido señalado por presunta discriminación y homofobia al negarse a cantar en una boda lésbica.

En las últimas horas, Carlos Rivera ha recibido varias críticas por presuntamente intentar “invisibilizar” a las novias que habían pagado para vivir un momento especial en Casa Huamantla.

“Él elige dónde cantar, pero por discriminación es muy fuerte. Él es libre de cantar donde quiera, sí, a lo que no tiene derecho es a invisibilizar a nadie, y eso fue lo que el señor hizo con nosotras y con nuestra boda” Jovina Mortero

Jovina y Ale se mostraron decepcionadas por la actitud de Carlos Rivera y lo acusaron de discriminación hacia las personas homosexuales.

En su conversación, Jovina destacó que Carlos Rivera incluso las ha borrado, pues nunca ha confirmado que se llevó una boda lésbica en Casa Huamantla y que fueron sus primeros huéspedes.

Jovina puntualizó que incluso las fotos de su boda no aparecían en las redes sociales.

Lo único que hizo Carlos Rivera fue enviarles un video de 30 segundos donde las felicitaba por su boda.