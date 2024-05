En exclusiva por Cinépolis ya arrancó la preventa de boletos para Ghost: Rite Here Rite Now ¿se agotaron? Aquí los detalles.

La banda sueca de heavy metal Ghost sorprendió a sus fans al anunciar la llegada a las salas de cine de su película Ghost: Rite Here Rite Now.

Proyección que se trata de la grabación de los dos conciertos de Ghost en el Kia Forum de Los Ángeles , Estados Unidos que ofreció en septiembre de 2023.

Por lo que si eres fans del Papa Emeritus IV, pon atención para que no te pierdas del Ghost: Rite Here Rite Now que arrancó en exclusiva su preventa por Cinépolis.

Ghost en Palacio de los Deportes: Precio de boletos para su concierto que no tendrá preventa (@thebandghost)

¿Cuándo se estrenará Ghost: Rite Here Rite Now en Cinépolis?

Ve anotando en tu calendarios, pues solo serán dos días en los que podrás ver Ghost: Rite Here Rite Now en Cinépolis.

Con ello el estreno de la película de Ghost: Rite Here Rite Now en Cinépolis será el 20 de junio de 2024.

Mientras que también habrá funciones el 22 de junio de 2024 de Ghost: Rite Here Rite Now en Cinépolis.

Arranca preventa de Ghost: Rite Here Rite Now en Cinépolis, usuarios reportan boletos agotados

De una vez te lo decimos, los boletos en la preventa de Ghost: Rite Here Rite Now en Cinépolis aún no se han agotado.

Esto tras el reporte de varios fans que comentaron que a la hora de querer comprar boletos en la preventa de Ghost: Rite Here Rite Now en Cinépolis ya no había asientos disponibles.

Sin embargo, conforme a las respuestas de Cinépolis parece ser que se trata de un error: “Hola!. Lamento el inconveniente, en breve serás contactado por mi equipo de soporte. Que tengas un excelente día”.

Por lo que te recomendamos comprar los tuyos en cuanto estén disponibles a través de la app o la página de Cinépolis.

Donde podrás checar horarios y complejos disponibles para evento especial en salas de cine d e Ghost: Rite Here Rite Now.

¡Ya puedes conseguir tus boletos para la gira #Ghost #RiteHereRiteNow! 😮🤩🎶 Podrás disfrutarlo este 20 y 22 de junio comprando tus boletos aquí 👉 https://t.co/BSdMiyVDnX @MasQueCineLatam pic.twitter.com/tCDM71nCHW — Cinépolis (@Cinepolis) May 9, 2024

¿Qué precio tienen los boletos para Ghost: Rite Here Rite Now en Cinépolis?

El precio de boletos para Ghost: Rite Here Rite Now en Cinépolis ya se conoce y te confirmamos que será especial.

Pues la proyección de Ghost: Rite Here Rite Now en Cinépolis tendrá un costo de 130 pesos por persona.

¿Ghost: Rite Here Rite Now tendrá coleccionables en Cinépolis?

Por el momento se desconoce si Ghost: Rite Here Rite Now tendrá coleccionables en Cinépolis.

Aquí te estaremos actualizando en cuando Cinépolis de a conocer más detalles de Ghost: Rite Here Rite Now.