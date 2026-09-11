Belinda ha sorprendido a sus fans en Valle de Bravo en el Estado de México, tras confirmarse un concierto gratuito de la cantante por el Grito de Independencia este 15 de septiembre.

“Amigos de Valle de Bravo, estoy muy emocionada porque nos vemos este 15 de septiembre para celebrar juntos la Independencia de México, este día tan especial. Belinda

Anunció de Belinda que fue compartido por la presidenta municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia en el estado.

Con ello, Belinda se dijo muy emociona de “verlos en este concierto, así que ahí nos vemos. No falten para celebrar juntos”.

Belinda sorprende con concierto gratuito en Valle de Bravo por el Grito de Independencia (@Michelle Núñez)

Belinda en Valle de Bravo por el Grito de Independencia

El Grito de Independencia en las celebraciones de las fiestas patria en Valle de Bravo se engalana con Belinda y su concierto gratuito.

Concierto gratuito de Belinda en Valle de Bravo que será el próximo 15 de septiembre y se realizará en el Jardín Central en punto de las 10:30 de la noche tras la tradicional ceremonia del Grito de Independencia.

Además del concierto gratuito y estelar de Belinda, el municipio de Valle de Bravo tendrá varias actividades previas al Grito de Independencia donde niños y grandes podrán disfrutar de las celebraciones de las fiestas patrias como: