La cantante Belinda de 37 años de edad, fue la encargada del acto musical en el evento de 300 Líderes Más Influyentes de México. Sin embargo, ventilaron que no llegó sola.

Mauricio Mancera también asistió al evento en donde Belinda cantó para los asistentes y fue él quien compartió que la cantante llegó muy bien acompañada de un hombre de dudosa identidad.

¿Belinda estrena novio? Mauricio Mancera ventila que la vio acompañada de un hombre de tez blanca

El 9 de septiembre de 2026, Belinda fue invitada al evento de los 300 Líderes Más Influyentes de México como parte del show musical cantando “Luz Sin Gravedad, “El Me Mintió” y “Love” pero destacó que no llegó sola.

Mauricio Mancera compartió en Sale el Sol, que como fue al evento, en varios momentos vio a Belinda, asegurando que supo que iba acompañada de un hombre de tez blanca.

Sin embargo, Mancera dijo no haber preguntado su nombre, pero habrían existido varias señales que demostraron que iba bien acompañada.

“Vi con quién llegó, con quién se fue y qué pasó, pero no me sé el nombre del fulano”. Mauricio Mancera, conductor.

Belinda agradece el reconocimiento de líder influyente en México

La cantante Belinda dio show musical en el evento de los 300 Líderes Más Influyentes de México y agradeció el recibir por primera vez el reconocimiento.

En medio del show musical, la cantante agradeció la invitación y pronunció el honor de ser reconocida como influyente en el país.

El evento de este año fue la edición 25 del reconocimiento y aunque 28 personas se han mantenido de forma ininterrumpida, Belinda fue de las nuevas en integrarse al listado.