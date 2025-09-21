Bad Bunny dio un total de 30 conciertos en Puerto Rico con su residencia musical ‘No me quiero ir de aquí’, dejando una cantidad considerable de ganancias.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny -de 31 años de edad- tuvo su primera residencia musical en promoción de su nuevo disco: ‘Debí tirar más fotos’.

Bad Bunny dejó ganancias de más de 6 mil mdp a Puerto Rico con sus conciertos

Desde el pasado 11 de julio y hasta el sábado 20 de septiembre del 2025, Bad Bunny ofreció un total de 30 conciertos en su natal Puerto Rico.

Esto, como parte de su primera residencia musical llamada ‘No me quiero ir de aquí’.

Conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico (Alejandro Granadillo / AP Photos / AP)

El último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico de más de tres horas, fue transmitido a todo el mundo a través de Amazon Prime Video.

Sumando el total de sus 30 conciertos en Puerto Rico, esto dejó una ganancia para la isla de 6 mil 975 millones 343 mil 400 pesos.

Se estima que asistieron más de medio millón de personas a los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico, en donde también estuvieron presentes famosos como:

LeBron James

Penélope Cruz

Austin Butler

También, los conciertos de Bad Bunny tuvieron invitados como:

Jowell y Randy

Ñengo Flow

Arcángel

De la Ghetto

Feid

El Alfa

El último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico se llevó a cabo el pasado 20 de septiembre, justo en el octavo aniversario del paso del huracán María por el que, hasta la fecha, continúan los daños estructurales.

Es por eso que la alianza entre Bad Bunny y Amazon reveló que no solo transmitieron su último concierto, sino que invertirá en educación y economía de Puerto Rico.