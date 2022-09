La modelo de OnlyFans, Melanie Pavola, acusó al rapero Eduardo Dávalos De Luna, mejor conocido como Babo, líder de ‘Cartel de Santa’, de haberla golpeado durante un viaje que hicieron a Cancún.

El jueves 8 de septiembre, a través de un hilo en Twitter, la también influencer Melanie Pavola, contó que Babo, a quien identifica como su exnovio, la golpeó ante la mirada de su propia hija.

En su denuncia, Melanie Pavola lamentó que por lagunas en las leyes, no haya podido demandar ante las autoridades al vocalista de ‘Cartel de Santa’.

Denuncia contra Babo, líder de Cartel de Santa (@melaniepavola / Twitter)

Melanie Pavola, modelo de OnlyFans, narra el momento en que Babo, de Cartel de Santa, “me sienta de dos cachetadas”

Melanie Pavola inició su narración, señalando que viajó a Cancún con Babo porque la hija del rapero quería acudir a un concierto y el líder de Cartel de Santa le dijo que sólo se lo permitiría si la modelo de OnlyFans la acompañaba.

La modelo originaria de Monterrey, Nuevo León, señaló que a pesar de estar peleada con Babo, aceptó acompañar a su hija y los tres se hospedaron en una misma habitación:

“Ya estábamos peleados, pero no quería que su hija se perdiera esa experiencia, así que accedí para ir a cuidarla, su hija, él y yo estábamos en la misma habitación, después del evento, después discutir mucho con el, decidí ya no pelear, tome mis cosas y me fui a cuidar a su hija” Melanie Pavola, modelo de OnlyFans y exnovia de Babo, de Cartel de Santa

Melanie Pavola señaló que cansada de pelear con Babo, decidió hacer caso omiso a sus reclamos y ponerse a fumar, lo que siempre le ha molestado al rapero y que habría desatado su arranque de furia:

“Me arrebató el cigarro de la boca, estrujando mi boca, reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate, su hija se despierta con el ruido y ve justo el momento donde Babo me sienta de dos cachetadas, perdí la noción dos segundos, vi todo negro, cuando reacciono” Melanie Pavola, modelo de OnlyFans y exnovia de Babo, de Cartel de Santa

Tuits de Melanie Pavola (@melaniepavola / Twitter)

Modelo de OnlyFans cuenta por qué, a pesar de “amar con todo su ser a Babo”, lo denunció

Melanie Pavola señaló que en un primer momento, más que intimidarse, los golpes que le dio el líder de Cártel de Santa la llevaron a encararlo, pero casi de inmediato, decidió huir de la habitación:

“Me paro, me le pongo en la cara y le dije “si le vas a pegar pégale como vato, no le pegues como joto, ya sabes cómo no dejar marcas” solo se me quedo viendo, huí y nunca volví con el…” Melanie Pavola, modelo de OnlyFans y exnovia de Babo, de Cartel de Santa

La modelo de OnlyFans señaló que a pesar de amar a Babo, decidió denunciarlo en las redes sociales porque la violencia contra las mujeres no debe ser tolerada, menos aún cuando se trata de un hombre que ya ha agredido a otras personas:

“Yo si lo amaba con todo mi ser, jamás quise lastimarlo, declarando todo esto, perjudicarlo, pero a él no le importó perjudicarme, herirme, lastimar mi cara… Alguien que te golpea, no te quiere y hay que exponerlo por que ha golpeado a muchas y a todas las calla, a mi no” Melanie Pavola, modelo de OnlyFans y exnovia de Babo, de Cartel de Santa

Tuits de Melanie Pavola (@melaniepavola / Twitter)

¿Por qué Melanie Pavola no denunció a Babo, líder de Cartel de Santa, ante las autoridades tras golpearla?

Melanie Pavola lamentó que a pesar de la agresión sufrida por Babo, las autoridades no quisieron actuar en contra del rapero, argumentando que debía presentar heridas más graves para que su denuncia procediera:

“No se dejen de nadie niñas 💜💜💜 Y la ley no ayuda, como no son heridas de más de 15 días, no procede ni una demanda, por eso llegan las mujeres a denunciar todas golpeadas y no procede la demanda, por que aunque traigan el hocico roto, no son heridas de más de 15 días…” Melanie Pavola, modelo de OnlyFans y exnovia de Babo, de Cartel de Santa

Melanie Pavola terminó su relato, advirtiendo que no tolerará los ataques de los haters que pretendan culparla por los golpes que le dio Babo, líder de Cartel de Santa, pues nada justifica la violencia contra cualquier persona.

“No toleraré, los comentarios de los machistas pendejos pitos chicos, que vienen a decir “Pss que hacías con el” que te valga madre Pendejo, NO DEBIÓ TOCARME” Melanie Pavola, modelo de OnlyFans y exnovia de Babo, de Cartel de Santa