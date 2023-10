Alex Turner, guitarrista y vocalista de los Arctic Monkeys, tuvo que ser consolado con un caluroso abrazo luego de que le tocó vivir la experiencia de un sismo tras su concierto en México.

Y es que luego de la primera de 2 presentaciones de los Arctic Monkeys en el Foro Sol, Alex Turner y compañía fueron sorprendidos por el sismo de magnitud 6.0 que se sintió en la CDMX.

Por el temblor y luego del exitoso concierto que dio la noche de ayer viernes 6 de octubre, Alex Turner necesitó de un abrazo.

Arctic Monkeys en México: Precio de boletos para su concierto en Foro Sol (Instagram @arcticmonkeys)

El sismo sorprendió a Alex Turner tras su concierto en México

Como seguramente ocurrió con no pocos habitantes de la CDMX que sintieron el sismo de 6.0, Alex Turner de los Arctic Monkeys, necesitó de un caluroso abrazo.

Lo anterior debido a que al guitarrista y vocalista, le tocó vivir una alerta sísmica debido al temblor con epicentro en Oaxaca y que se percibió en la Ciudad de México (CDMX).

Así ocurrió debido a que unos cuantos minutos después de que concluyó el concierto del grupo británico en el Foro Sol, y cuando incluso miles de fans seguían en el lugar, se registró el sismo.

Tras el concierto de ayer 6 de octubre, fueron varios los asistentes que se vieron sorprendidos por el sismo y a falta de un bolillo para el susto, no les quedó de otra que conformarse con un abrazo .

Así le ocurrió al mismo Alex Turner, pues en un video compartido en TikTok, se muestran los momentos en los que el también integrante de The Last Shadow Puppets, recibió un fuerte abrazo.

Captan a Alex Turner de los Arctic Monkeys, recibieron un abrazo tras el sismo y concierto en México

En un video compartido por el usuario de TikTok, @Vannelo_, se observa el momento en el que Alex Turner de Arctic Monkey, recibió un abrazo tras el sismo y su concierto en México.

En el clip, se aprecia al músico dialogando con parte su staff y tras intercambiar unas cuantas palabras, una mujer de quien se desconoce su identidad, se acercó a él para darle un abrazo.

Ante lo ocurrido, algunos fans, en tono de broma, culpan a los mismos Arctic Monkeys de provocar el sismo, debido a que señalan que fue un reclamo de la tierra por no haber tocado ciertas canciones.

Pero no son solo reclamos por que la banda por no haber interpretado I Wanna Be Yours, pues algunos otros dicen que el suelo se cimbró por la euforia durante temas como Do I Wanna Know.

Le echan la culpa a los Arctic Monkeys por el sismo (Especial)