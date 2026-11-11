El Auditorio Nacional de la CDMX será el recinto para el regreso a México en concierto de la banda de blues rock y hard rock, ZZ Top este 11 de noviembre.

No te pierdas de ningún momento de ZZ Top en el Auditorio Nacional que desde ya encontrarás los detalles completos del horario en que termina el concierto:

Apertura de puertas: A las 7:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Alrededor de 2 horas de música

Hora en la que terminan el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de ZZ Top en Auditorio Nacional

The Big One! de ZZ Top en el Auditorio Nacional

La gira The Big One! de ZZ Top llega al Auditorio Nacional con único concierto que promete este 11 de noviembre.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe del concierto de ZZ Top en el Auditorio Nacional.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.