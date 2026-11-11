La banda de blues rock y hard rock, ZZ Top está de regreso a México para presentarse en concierto este 11 de noviembre en el Auditorio Nacional de la CDMX como parte de la gira The Big One!
Así que preparé para rockear que ya te tenemos los detalles de setlist y telonero para el concierto de ZZ Top en Auditorio Nacional:
- Apertura de puertas: A las 7:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo
- Duración: Alrededor de 2 horas de música
- Hora en la que terminan el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist para ZZ Top en el Auditorio Nacional
Este 11 de noviembre es el esperado concierto de ZZ Top en el Auditorio Nacional que promete ser inolvidable y con repertorio cargado de sus grandes clásicos.
Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de ZZ Top en el Auditorio Nacional sería:
- Got Me Under Pressure
- I Thank You
- Waitin’ for the Bus
- Jesus Just Left Chicago
- Gimme All Your Lovin’
- Pearl Necklace
- I’m Bad, I’m Nationwide
- I Gotsta Get Paid
- My Head’s in Mississippi
- Brown Paper Bag
- Cheap Sunglasses
- Just Got Paid
- Sharp Dressed Man
- Legs
- Brown Sugar
- Tube Snake Boogie
- Thunderbird
- La Grange