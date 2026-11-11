La banda de blues rock y hard rock, ZZ Top está de regreso a México para presentarse en concierto este 11 de noviembre en el Auditorio Nacional de la CDMX como parte de la gira The Big One!

Así que preparé para rockear que ya te tenemos los detalles de setlist y telonero para el concierto de ZZ Top en Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: A las 7:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Alrededor de 2 horas de música

Hora en la que terminan el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de ZZ Top en Auditorio Nacional

Posible setlist para ZZ Top en el Auditorio Nacional

Este 11 de noviembre es el esperado concierto de ZZ Top en el Auditorio Nacional que promete ser inolvidable y con repertorio cargado de sus grandes clásicos.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de ZZ Top en el Auditorio Nacional sería: