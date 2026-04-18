The Flaming Lips llega al Pabellón Oeste de la CDMX para presentarse hoy sábado 17 de abril en concierto.

Así que para disfrutar de cada momento, te tenemos el horario y hora en la que termina el concierto The Flaming Lips en el Pabellón Oeste; esto son todos los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la noche

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Telonero: Sextile, Gilla Band y Unperro Andaluz

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

The Flaming Lips ( Instagram @iloveflaminglips)

Pabellón Oeste recibe a The Flaming Lips hoy 18 de abril

Al fin será el concierto en solitario de The Flaming Lips hoy 18 de abril en el Pabellón Oeste tras su cambio de sede.

Recuerda que el Pabellón Oeste está en el Palacio de los Deportes ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.