La banda de música psicodélica The Flaming Lips tendrá concierto en el Pabellón Oeste hoy sábado 18 de abril.

Así que fans prepárate para disfrutar de The Flaming Lips en el Pabellón Oeste, pues aquí te tenemos los detalles de setlist, telonero y demás detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la noche

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Telonero: Sextile, Gilla Band y Unperro Andaluz

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

The Flaming Lips ( Instagram @iloveflaminglips)

Posible setlist para The Flaming Lips en el Pabellón Oeste hoy 18 de abril

The Flaming Lips se prepara para un concierto único con lo mejor de su música en el Pabellón Oeste de la CDMX hoy 18 de abril.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de The Flaming Lips en el Pabellón Oeste serán los siguientes: