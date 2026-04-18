La banda de música psicodélica The Flaming Lips tendrá concierto en el Pabellón Oeste hoy sábado 18 de abril.
Así que fans prepárate para disfrutar de The Flaming Lips en el Pabellón Oeste, pues aquí te tenemos los detalles de setlist, telonero y demás detalles:
- Apertura de puertas: 6:00 de la noche
- Hora del concierto: 8:00 de la noche
- Telonero: Sextile, Gilla Band y Unperro Andaluz
- Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist para The Flaming Lips en el Pabellón Oeste hoy 18 de abril
The Flaming Lips se prepara para un concierto único con lo mejor de su música en el Pabellón Oeste de la CDMX hoy 18 de abril.
Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de The Flaming Lips en el Pabellón Oeste serán los siguientes:
- Sleeping on the Roof
- Yoshimi Battles the Pink Robots, Pt. 1
- Yoshimi Battles the Pink Robots, Pt. 2
- Turn It On
- Pompeii Am Götterdämmerung
- The Spark That Bled
- Five Stop Mother Superior Rain
- The Golden Path
- Vein of Stars
- She Don’t Use Jelly
- Christmas at the Zoo
- The Yeah Yeah Yeah Song (With All Your Power)
- Auld Lang Syne
- The Process
- Do You Realize??
- Race for the Prize