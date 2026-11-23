Si no sabes a qué hora termina Soda Stereo en el Palacio de los Deportes, acá te damos el horario de su concierto del lunes 23 de noviembre.

La Ciudad de México recibe de nuevo la gira Ecos de la banda argentina Soda Stereo.

Horario del concierto de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes

Este sería el horario para Soda Stereo en el Palacio de los Deportes este lunes 23 de noviembre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Soda Stereo (Soda Stereo / Facebook)

A lo largo de su concierto en vivo, Soda Stereo interpretará sus mejores éxitos.

Temas como “Juegos de Seducción”, “Persiana Americana” y “De Música Ligera” harán vibrar el escenario del “Domo de cobre” de CDMX.

La gira Ecos de Soda Stereo presenta una imagen holográfica hiperrealista de Gustavo Cerati con su voz y guitarra, mientras Charly Alberti y Zeta Bosio tocan completamente en vivo para sus fans.

Soda Stereo (Soda Stereo / Facebook)

Ruta para llegar al Palacio de los Deportes

La mejor forma de llegar al Palacio de los Deportes en transporte público es bajarse en Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX o Metrobús Goma, de la Línea 2.

En caso de que vayas en auto, toma en cuenta que el recinto dispone de estacionamiento. No obstante, se sugiere arribar al inmueble con anticipación para alcanzar un lugar.

La dirección del Palacio de los Deportes es Añil 667, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.