Ya está listo todo para el concierto de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes. Te compartimos setlist y telonero para el lunes 23 de noviembre.
La gira Ecos de Soda Stereo regresa a la Ciudad de México para dar un show a todos los fanáticos.
Setlist del concierto de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes
Este será el setlist del concierto de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes para el 23 de noviembre:
- Ecos
- Juego de seducción
- Nada personal
- Hombre al agua
- Ella usó mi cabeza como un revólver
- Cuando pase el temblor
- Luna roja
- Toma la ruta
- (En) el séptimo día
- En la ciudad de la furia
- Sobredosis de TV
- Persiana americana
- Entre caníbales
- Zoom
- Planeador
- Final caja negra
- Primavera 0
- Prófugos
- De música ligera
- Zona de promesas
- Alive and Kicking
La presentación en vivo de Soda Stereo contará con un repertorio de los mejores éxitos de la banda argentina.
El show será bastante significativo porque se proyectará una imagen holográfica hiperrealista de Gustavo Cerati con su voz y guitarra, mientras Charly Alberti y Zeta Bosio tocan completamente en vivo.
Telonero del concierto de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes
El concierto de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes no contará con telonero o artista invitado.
Soda Stereo comenzará de forma directa con su presentación en vivo.