Ya está listo todo para el concierto de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes. Te compartimos setlist y telonero para el lunes 23 de noviembre.

La gira Ecos de Soda Stereo regresa a la Ciudad de México para dar un show a todos los fanáticos.

Setlist del concierto de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes

Este será el setlist del concierto de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes para el 23 de noviembre:

Ecos

Juego de seducción

Nada personal

Hombre al agua

Ella usó mi cabeza como un revólver

Cuando pase el temblor

Luna roja

Toma la ruta

(En) el séptimo día

En la ciudad de la furia

Sobredosis de TV

Persiana americana

Entre caníbales

Zoom

Planeador

Final caja negra

Primavera 0

Prófugos

De música ligera

Zona de promesas

Alive and Kicking

Soda Stereo (Soda Stereo / Facebook)

La presentación en vivo de Soda Stereo contará con un repertorio de los mejores éxitos de la banda argentina.

El show será bastante significativo porque se proyectará una imagen holográfica hiperrealista de Gustavo Cerati con su voz y guitarra, mientras Charly Alberti y Zeta Bosio tocan completamente en vivo.

Telonero del concierto de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes

El concierto de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes no contará con telonero o artista invitado.

Soda Stereo comenzará de forma directa con su presentación en vivo.