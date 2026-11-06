Te contamos a qué hora termina Serbia en el Teatro Metropólitan. Acá el horario de su concierto del 6 de noviembre.

La CDMX tendrá el regreso de la banda regiomontana Serbia que presentará ante sus fans su más reciente producción “No Es Que No Te Quiera Pero...”

Horario del concierto de Serbia en el Teatro Metropólitan

Este es el horario del concierto de Serbia en el Teatro Metropólitan este 6 de noviembre:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Serbia, banda (Serbia Oficial / Facebook)

A largo de su presentación en vivo, Serbia tocará sus mejores temas. Desde canciones clásicas hasta hits más recientes.

Su concierto forma parte de la gira “No Me Sueltes Tour”, y representa su retorno a CDMX tras triunfar en el Escenario GNP de Monterrey.

El show en vivo de Serbia no contará con telonero, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Ruta para llegar al Teatro Metropólitan

La mejor opción en transporte público para llegar al Teatro Metropólitan es bajarse en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al salir del Metro hay que caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, calle en donde está el Teatro Metropólitan.

La dirección del Teatro Metropólitan es: Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.