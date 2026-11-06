Ya está todo listo para el concierto de Serbia en el Teatro Metropólitan. Te damos setlist y telonero para el viernes 6 de noviembre.

La banda regiomontana Serbia regresa a la Ciudad de México con su “No Me Sueltes Tour”.

Setlist del concierto de Serbia en el Teatro Metropólitan

Así quedó el setlist del concierto de Serbia en el Teatro Metropólitan para este 6 de noviembre:

Cama

Instinto animal

Llegar al Cielo

Monstruos

Celosa

Defecto

La única manera de sobrevivir es entrenando la mente... no el cuello

Amapola

Rosa maniática

Acostúmbrame

Tiempo

Isabelle

Cinco años y un mes

3 de Abril

Todo de Mi

Que No Se Te Haga Tarde

No te des por vencida

Me Haces Feliz

Melodramática

Nunca me olvides

Demasiado Tarde

Cuando no es como debiera ser

Martes muerto

Noches largas

Anime Love Ghost

No duele llorar

Divina oscuridad

Fin del mundo

Suéltame

Reversible

Serbia, banda (Serbia Oficial / Facebook)

El repertorio de Serbia incluye sus mejores éxitos y además de canciones de su discografía reciente “No Es Que No Te Quiera Pero...”

Telonero para el concierto de Serbia en el Teatro Metropólitan

No se ha confirmado telonero o artista invitado para el concierto de Serbia. Sin embargo, se espera un show único en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

La banda llega después de triunfar en el Escenario GNP de Monterrey.