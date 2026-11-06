Ya está todo listo para el concierto de Serbia en el Teatro Metropólitan. Te damos setlist y telonero para el viernes 6 de noviembre.
La banda regiomontana Serbia regresa a la Ciudad de México con su “No Me Sueltes Tour”.
Setlist del concierto de Serbia en el Teatro Metropólitan
Así quedó el setlist del concierto de Serbia en el Teatro Metropólitan para este 6 de noviembre:
- Cama
- Instinto animal
- Llegar al Cielo
- Monstruos
- Celosa
- Defecto
- La única manera de sobrevivir es entrenando la mente... no el cuello
- Amapola
- Rosa maniática
- Acostúmbrame
- Tiempo
- Isabelle
- Cinco años y un mes
- 3 de Abril
- Todo de Mi
- Que No Se Te Haga Tarde
- No te des por vencida
- Me Haces Feliz
- Melodramática
- Nunca me olvides
- Demasiado Tarde
- Cuando no es como debiera ser
- Martes muerto
- Noches largas
- Anime Love Ghost
- No duele llorar
- Divina oscuridad
- Fin del mundo
- Suéltame
- Reversible
El repertorio de Serbia incluye sus mejores éxitos y además de canciones de su discografía reciente “No Es Que No Te Quiera Pero...”
Telonero para el concierto de Serbia en el Teatro Metropólitan
No se ha confirmado telonero o artista invitado para el concierto de Serbia. Sin embargo, se espera un show único en el Teatro Metropólitan de la CDMX.
La banda llega después de triunfar en el Escenario GNP de Monterrey.