El británico Sam Smith llega con su residencia en concierto al Auditorio Nacional de la CDMX, los días 17, 18, 20 y 21 de agosto.

Y para armar tu itinerario y disfrutar como se debe, desde ya te dejamos los detalles del horario de los conciertos de Sam Smith en Auditorio Nacional:

Apertura de puerta: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Paty Cantú

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 11:00 de la noche

Sam Smith en el Auditorio Nacional (Ocesa )

To Be Free de Sam Smith llega al Auditorio Nacional

La gira de conciertos To Be Free de Sam Smith llega al Auditorio Nacional con cuatro fechas en concierto, del 17, 18, 20 y 21 de agosto.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.

Por lo que ya tienes todo para disfrutar como se debe del concierto de Sam Smith en el Auditorio Nacional.