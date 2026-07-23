Hoy jueves 23 de julio llega al Centro Cultural España de la CDMX con concierto gratuito la cantautora guatemalteca, Rebeca Lane.

Así que prepárate para disfrutar de Rebeca Lane en el Centro Cultural España, que ya te dejamos todos los detalles del horario del concierto:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Sede: Espacio X del Centro Cultural España

Teloneros: Lucía Escobar y Lucía Ixchíu

Setlist de canciones: Aproximadamente 13 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche

Concierto de Rebeca Lane en Centro Cultural España (Rebeca Lane)

Rebeca Lane con concierto gratuito en el Centro Cultural España

Con concierto gratuito en el Centro Cultural España es como llega la música, protesta y activismo de Rebeca Lane en la CDMX.

Así que ya tienes todo para disfrutar como se debe de este concierto de Rebeca Lane en el Centro Cultural España.

Recuerda que el Centro Cultural España se encuentra ubicado en la calle de República de Guatemala número 18 del Centro Histórico de la Ciudad de México en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Para mayor referencia, el Centro Cultural España se encuentra justo detrás de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la vía para llegar sencillamente es por la Línea 2 del Metro bajando en las estaciones Allende ó Zócalo.