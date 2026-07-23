La cantautora guatemalteca Rebeca Lane llega con concierto gratuito al Centro Cultural España de la CDMX este jueves 23 de julio.
Así que te tenemos a continuación todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Rebeca Lane en Centro Cultural España:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
- Sede: Espacio X del Centro Cultural España
- Teloneros:Lucía Escobar y Lucía Ixchíu
- Setlist de canciones: Aproximadamente 13 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche
Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Rebeca Lane en Centro Cultural España del 23 de julio
La música y activismo de Rebeca Lane se hace presente con un concierto íntimo en el Centro Cultural España hoy 23 de julio.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Rebeca Lane en Centro Cultural España sea el siguiente:
- Poesía venenosa
- Reina del caos
- Lucha como mujer
- Ni una menos
- Nos queremos vivas
- Mujer lunar
- Corazón nómada
- Amor verdadero
- Pedazos de mí
- 40nas y sabrosas
- No es moda
- Bandera negra
- Siempre viva