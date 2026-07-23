La cantautora guatemalteca Rebeca Lane llega con concierto gratuito al Centro Cultural España de la CDMX este jueves 23 de julio.

Así que te tenemos a continuación todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Rebeca Lane en Centro Cultural España:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Sede: Espacio X del Centro Cultural España

Teloneros:Lucía Escobar y Lucía Ixchíu

Setlist de canciones: Aproximadamente 13 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche

Concierto de Rebeca Lane en Centro Cultural España (Rebeca Lane)

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Rebeca Lane en Centro Cultural España del 23 de julio

La música y activismo de Rebeca Lane se hace presente con un concierto íntimo en el Centro Cultural España hoy 23 de julio.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Rebeca Lane en Centro Cultural España sea el siguiente: