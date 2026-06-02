Hoy martes 2 de mayo llega con fecha única en concierto al Palacio de los Deportes la banda británica Pulp.

Y para que armes tu itinerario ya te tenemos los detalles de los horario del concierto del 2 de junio de Pulp en Palacio de los Deportes de la CDMX:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 21 temas aproximadamente

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

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El esperado regreso de Pulp es este 2 de junio con concierto en el Palacio de los Deportes en su gira Te Mereces Más / More Live Tour 2026.

Concierto que promete ser inolvidable, tal y como lo ha adelantado su líder, el vocalista Jarvis Cocker, pues pretende romper el récord del show más extenso de Pulp, mismo que fuera en el Palacio de los Deportes pero en 2012.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.