Te decimos a qué hora termina el concierto MC Davo en el Pepsi Center, programado para el 20 de septiembre.

La exitosa Gira Mamalona 2026 de MC Davo hace escala en la Ciudad de México con un show lleno de rimas para todos los fans.

Horario del 20 de septiembre para MC Davo en el Pepsi Center

Así quedó el horario del 20 de septiembre para ver en vivo a MC Davo en el Pepsi Center WTC:

Meet & Greet: 3:30 p.m.

Apertura de puertas: 5:00 p.m.

Telonero: 6:00 p.m.

Inicio concierto: 7:00 p.m.

Duración 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 p.m.

Horarios para MC Davo en el Pepsi Center (MC Davo / Facebook)

El artista invitado que estará previo a la presentación de MC Davo será el rapero mexicano Santa RM, quien ha colaborado con David Sierra Treviño en diversas canciones.

A lo largo su concierto, MC Davo cantará sus temas más exitosos junto a los sencillos que ha lanzado recientemente.

Ruta para llegar fácil al Pepsi Center

Si viajas en transporte público, tu mejor opción para llegar al Pepsi Center es bajarte en la estación Poliforum de la Línea 1 del Metrobús.

Una vez que desciendas tendrás que unos metros en contrasentido del flujo vehicular de Insurgentes Sur hasta encontrar el recinto.

La dirección del Pepsi Center es Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México.