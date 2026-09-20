No te pierdas el concierto de MC Davo en el Pepsi Center. Te damos setlist y telonero para el 20 de septiembre.
David Sierra Treviño, mejor conocido como MC Davo, ofrecerá un show en vivo como parte de su Gira Mamalona 2026.
Setlist del concierto de MC Davo en el Pepsi Center
Este es el setlist para el concierto de MC Davo en el Pepsi Center WTC:
- No que no eras fan
- Andamos de parranda
- Los bandidos
- Préndete un blunt
- Vive la vida
- Aparentan
- Química
- Resistiré
- Por mi México
- Desde cero
- Sigo esperando que vuelvas
- Mis defectos
- Vuelve
- Ya no hay nada
- Get to it
- Miercolitros
- El ciego y la sorda
- Debes de saber
- Mujer
- Aunque ya no estés
- Adiós
- No llegaré
- Round 2
- Ay Amor
- La receta
- Me iré
- Tumbao
- Le pido a la noche
- Juegos de pasión
- Ella es una amenaza
- Te acostumbraste
- ¿Quién te crees?
- Mis defectos
- Lululemon
Telonero para el concierto de MC Davo en el Pepsi Center
El telonero para el concierto de MC Davo en el Pepsi Center será el rapero Santa RM.
Conocido por su trayectoria en el rap mexicano, Santa RM ha destacado al colaborar con MC Davo, C-Kan y MC Aese.
Por ello, se espera que su presentación previo a MC Davo ponga el mejor ambiente entre los fans.