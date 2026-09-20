No te pierdas el concierto de MC Davo en el Pepsi Center. Te damos setlist y telonero para el 20 de septiembre.

David Sierra Treviño, mejor conocido como MC Davo, ofrecerá un show en vivo como parte de su Gira Mamalona 2026.

Setlist del concierto de MC Davo en el Pepsi Center

Este es el setlist para el concierto de MC Davo en el Pepsi Center WTC:

No que no eras fan

Andamos de parranda

Los bandidos

Préndete un blunt

Vive la vida

Aparentan

Química

Resistiré

Por mi México

Desde cero

Sigo esperando que vuelvas

Mis defectos

Vuelve

Ya no hay nada

Get to it

Miercolitros

El ciego y la sorda

Debes de saber

Mujer

Aunque ya no estés

Adiós

No llegaré

Round 2

Ay Amor

La receta

Me iré

Tumbao

Le pido a la noche

Juegos de pasión

Ella es una amenaza

Te acostumbraste

¿Quién te crees?

Mis defectos

Lululemon

MC Davo (MC Davo / Facebook)

Telonero para el concierto de MC Davo en el Pepsi Center

El telonero para el concierto de MC Davo en el Pepsi Center será el rapero Santa RM.

Conocido por su trayectoria en el rap mexicano, Santa RM ha destacado al colaborar con MC Davo, C-Kan y MC Aese.

Por ello, se espera que su presentación previo a MC Davo ponga el mejor ambiente entre los fans.