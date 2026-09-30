Te decimos a qué hora termina Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú en su concierto del 30 de septiembre.

Maroon 5 regresa a la Ciudad de México con su gira Love Like Tour para promocionar su más reciente producción discográfica.

Horario del concierto de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú

El horario del concierto de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú quedó así:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:00 de la noche aproximadamente

Maroon 5 (Maroon 5)

Durante su presentación en vivo, Maroon 5 interpretará un repertorio con sus mejores canciones y con temas más recientes.

Por ello, hay grandes expectativas por ver a la banda de Adam Levine en la Ciudad de México.

Ruta para llegar al Estadio Alfredo Harp Helú

En transporte público, la mejor ruta para llegar al Estadio Alfredo Harp Helú es bajarte en la estación Puebla de la Línea 9 del Metro CDMX.

También como opción está la parada Puerta 8 de la línea 2 del Trolebús.

Considera que el acceso al recinto será de la siguiente manera:

Acceso peatonal: puerta 8

Acceso vehicular (sin prepago): puertas 6,7,9,10 y 15

Acceso vehicular (con prepago): puerta 15

La dirección del Estadio Alfredo Harp Helú es Av. Viaducto Rio de la Piedad Ciudad de los Deportes Magdalena Mixihuca, Puerta 8, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.