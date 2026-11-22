Si no sabes a qué hora termina LP en el Auditorio Nacional, acá te damos el horario de su concierto del 22 de noviembre.

El All Is Not Lost Tour 2026 de la cantante Laura Pergolizzi, conocida como LP, hace escala en la Ciudad de México con un show imperdible.

Horario del concierto de LP en el Auditorio Nacional

Así quedó el horario para ver a LP en el Auditorio Nacional este domingo 22 de noviembre:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Inicio de concierto: 7:00 de la tarde

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 9:00 de la noche

LP (LP / Facebook)

Durante su concierto, LP interpretará dos sets de canciones, los cuales tendrán temas de del álbum Room 12 y celebrará el décimo aniversario de Lost on You.

Por lo que se espera un gran show en vivo llenó de mucha música en uno de los recintos más icónicos de la CDMX.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

En transporte público, la mejor opción para llegar al Auditorio Nacional es bajarse en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

En auto, hay que arribar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento tiene un costo de 200 pesos y suele abrir sus puertas entre 2 a 3 horas previas al evento.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.