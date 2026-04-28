El Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León está por recibir a la cantante neozelandesa, Lorde en concierto hoy martes 28 de abril.

Así que si ya tienes tus boletos, toma nota que te traemos el horario y hora en la que termina el concierto de Lorde en el Auditorio Banamex, a continuación todos los detalles:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Erika de Casier

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima 2 hora de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Lorde (Lorde )

Ultrasound de Lorde llega hoy 28 de abril al Auditorio Banamex

La esperado regreso de Lorde a México es hoy 28 de abril con su primera fecha en concierto en el Auditorio Banamex, como parte de su gira Ultrasound que también la tendrá:

Miércoles 29 de abril del 2026 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco

Viernes 1 de mayo del 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México

Recuerda que el Auditorio Banamex se ubica en la Privada Fundidora s/n de la colonia Obrera en Monterrey, Nuevo León.

La manera fácil de llegar al Auditorio Banamex es por el servicio de transporte Metrorrey, la opción es la Línea 1 con bajada en la estación Y Griega, la misma que está situada frente a uno de los accesos del Parque Fundidora.