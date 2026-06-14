El 14 de junio la banda mexicana de indie rock, Little Jesus llega con su último concierto al Lunario del Auditorio Nacional.

Así que prepárate y presta atención para no perderte de nada que a continuación te dejamos los detalles del horario del concierto en el Lunario del Auditorio Nacional de Little Jesus:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora de los conciertos: 7:00 de la noche en punto

Telonero: No Somos Marineros

Setlist de canciones: 21 temas aproximadamente

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche

Little Jesus (OCESA)

Little Jesus celebra diez años de Río Salvaje en el Lunario del Auditorio Nacional hoy 14 de junio

El Lunario del Auditorio Nacional será la sede para la celebración del 10° aniversario del álbum Río Salvaje de Little Jesus con concierto hoy 14 de junio

Conciertos de Little Jesus que prometen ser inolvidables se tocará completamente el tracklist de Río Salvaje.

Recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar del concierto de Little Jesus en el Lunario del Auditorio Nacional.