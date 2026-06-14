La banda de indie rock mexicana, Little Jesus se presenta en un último concierto para el Lunario del Auditorio Nacional de hoy domingo 14 de junio.

Y por lo cual a los fans ya les traemos los detalles de setlist y teloneros para el concierto en el Lunario del Auditorio Nacional de Little Jesus:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora de los conciertos: 7:00 de la noche en punto

Telonero: No Somos Marineros

Setlist de canciones: 21 temas aproximadamente

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche

Little Jesus (OCESA)

Posible setlist para de Little Jesus en el Lunario del Auditorio Nacional del 14 de junio

Little Jesus se presenta en concierto este 14 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional para celebrar el 10° aniversario de su álbum Río Salvaje, el cual tocaran de principio a fin, además de una serie de éxitos.

Por lo que se espera que los posible temas en el setlist de canciones para los conciertos de Little Jesus en el Lunario del Auditorio Nacional sean los siguientes: