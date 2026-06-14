La banda de indie rock mexicana, Little Jesus se presenta en un último concierto para el Lunario del Auditorio Nacional de hoy domingo 14 de junio.
Y por lo cual a los fans ya les traemos los detalles de setlist y teloneros para el concierto en el Lunario del Auditorio Nacional de Little Jesus:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora de los conciertos: 7:00 de la noche en punto
- Telonero: No Somos Marineros
- Setlist de canciones: 21 temas aproximadamente
- Duración: 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 9:00 de la noche
Posible setlist para de Little Jesus en el Lunario del Auditorio Nacional del 14 de junio
Little Jesus se presenta en concierto este 14 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional para celebrar el 10° aniversario de su álbum Río Salvaje, el cual tocaran de principio a fin, además de una serie de éxitos.
Por lo que se espera que los posible temas en el setlist de canciones para los conciertos de Little Jesus en el Lunario del Auditorio Nacional sean los siguientes:
- Nuevos Amigos
- La Magia
- Mala Onda
- Niña Bien
- La Luna
- Golden Choice
- Trágame Tierra
- Nuevo México
- Río Salvaje
- TQM
- Tierra llamando a sant
- Los años maravillosos
- Fuera de lugar
- T. N. S. A.
- La historia sin fin
- Un Plan Espectacular
- Copa del Mundo
- Norte
- Los Ángeles, California
- En otro planeta
- Presente
- Cabras
- La Magia
- Gracias por nada
- Azul
- El show debe continuar