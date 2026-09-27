El funk londinense de Jamiroquai está de regreso a México este 27 de septiembre para un concierto único en la Arena CDMX.

Así que fans prepárense que ya les dejamos a continuación todos lo saque deben saber de los detalles de setlist y telonero para el concierto de Jamiroquai en la Arena CDMX:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Joy (Anonymous)

Setlist de canciones: Aproximadamente 12 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 11:00 de la noche

Jamiroquai en México 2026 (Superboletos)

Posible setlist para el concierto de Jamiroquai en la Arena CDMX

Latin America Tour 2026 de Jamiroquai aterriza en la Arena CDMX hoy 27 de septiembre con un concierto que promete ser inolvidable para sus fans.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Jamiroquai en la Arena CDMX sean los siguientes: