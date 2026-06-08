Hoy lunes 8 de junio se presenta en concierto el dúo inglés de música electrónica, HONNE en el Teatro Metropólitan de la CDMX.
Así que prepárate para disfrutar y no perderte de nada con el horario y hora en la que termina el concierto de HONNE en el Teatro Metropólitan:
- Apertura de puertas: 6:50 de la tarde
- Hora del concierto: 8:50 de la noche en punto
- Telonero: Beka
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche
HONNE celebra su décimos aniversario con concierto en el Teatro Metropólitan
El Teatro Metropólitan de la CDMX será la sede para el concierto de HONNE que celebra su 10° aniversario hoy 8 de junio.
Concierto de HONNE que será íntimo y en el cual se estarán tocando de manera completa sus dos iconos discos Warm On A Cold Night y Love Me / Love Me Not.
Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.
Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.