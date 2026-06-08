Hoy lunes 8 de junio se presenta en concierto el dúo inglés de música electrónica, HONNE en el Teatro Metropólitan de la CDMX.

Así que prepárate para disfrutar y no perderte de nada con el horario y hora en la que termina el concierto de HONNE en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: 6:50 de la tarde

Hora del concierto: 8:50 de la noche en punto

Telonero: Beka

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de HONNE en Teatro Metropólitan (Ocesa)

HONNE celebra su décimos aniversario con concierto en el Teatro Metropólitan

El Teatro Metropólitan de la CDMX será la sede para el concierto de HONNE que celebra su 10° aniversario hoy 8 de junio.

Concierto de HONNE que será íntimo y en el cual se estarán tocando de manera completa sus dos iconos discos Warm On A Cold Night y Love Me / Love Me Not.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.