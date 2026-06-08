El Teatro Metropólitan de la CDMX está por recibir en concierto al dúo inglés de música electrónica, HONNE hoy lunes 8 de junio.
Y por lo cual a los fans ya les tenemos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de HONNE en Teatro Metropólitan:
- Apertura de puertas: 6:50 de la tarde
- Hora del concierto: 8:50 de la noche en punto
- Telonero: Beka
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de HONNE en el Teatro Metropólitan del 8 de junio
El concierto de HONNE en el Teatro Metropólitan de hoy 8 de junio será un show especial, pues estarán celebrando su décimo aniversario con un “estilo sencillo e íntimo” con sus fans.
Por lo que estarán tocando de manera completa sus dos iconos disco Warm On A Cold Night y Love Me / Love Me Not, por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de HONNE en el Teatro Metropólitan serán:
- Warm on a Cold Night
- Til the Evening
- Someone That Loves You (feat. Izzy Bizu)
- All in the Value
- Treat You Right
- Out of My Control
- Coastal Love
- It Ain’t Wrong Loving You
- The Night
- Good Together
- One at a Time Please
- FHKD
- I Might
- Me & You
- Day 1
- I Got You
- Feels So Good
- 306
- Location Unknown
- Crying Over You
- Shrink
- I Just Wanna Go Back
- Sometimes
- Forget Me Not