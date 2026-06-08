El Teatro Metropólitan de la CDMX está por recibir en concierto al dúo inglés de música electrónica, HONNE hoy lunes 8 de junio.

Y por lo cual a los fans ya les tenemos todos los detalles de setlist y telonero para el concierto de HONNE en Teatro Metropólitan:

  • Apertura de puertas: 6:50 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:50 de la noche en punto
  • Telonero: Beka
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche
Concierto de HONNE en Teatro Metropólitan
Concierto de HONNE en Teatro Metropólitan (Ocesa)

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de HONNE en el Teatro Metropólitan del 8 de junio

El concierto de HONNE en el Teatro Metropólitan de hoy 8 de junio será un show especial, pues estarán celebrando su décimo aniversario con un “estilo sencillo e íntimo” con sus fans.

Por lo que estarán tocando de manera completa sus dos iconos disco Warm On A Cold Night y Love Me / Love Me Not, por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de HONNE en el Teatro Metropólitan serán:

  1. Warm on a Cold Night
  2. Til the Evening
  3. Someone That Loves You (feat. Izzy Bizu)
  4. All in the Value
  5. Treat You Right
  6. Out of My Control
  7. Coastal Love
  8. It Ain’t Wrong Loving You
  9. The Night
  10. Good Together
  11. One at a Time Please
  12. FHKD
  13. I Might
  14. Me & You
  15. Day 1
  16. I Got You
  17. Feels So Good
  18. 306
  19. Location Unknown
  20. Crying Over You
  21. Shrink
  22. I Just Wanna Go Back
  23. Sometimes
  24. Forget Me Not