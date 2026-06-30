La Explanada de la GAM recibe a El Haragán y Compañía con concierto gratuito hoy martes 30 de junio.
Concierto de El Haragán y Compañía en Explanada de GAM del cual a continuación te dejamos los detalles del horario en el que termina:
- Hora de actividades: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 9:00 de la noche
- Teloneros y actos especiales:
- Big Metra
- Claudio Yarto
- Caló
- La Voice Band
- Charlie y Luigi
- Fernanda
- Garibaldi
- María Karunna
- Marco Jacques ex Ragazzi
- Tony Sánchez y Los Hijos de Sánchez
- Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
- Duración: Se estima 6 horas de actividades
- Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche
El Haragán y Compañía en Explanada de la GAM hoy 30 de junio
Las actividades mundialistas del Estadio GAM en la Explanada de la GAM continúan con el concierto de El Haragán y Compañía hoy 30 de junio, por lo que ya tienes todos para disfrutar de la fiesta.
Recuerda que la Explanada de la GAM se encuentra en la Calle 5 de febrero, número 162-C de la Colonia Villa Gustavo.
Para tu llegada las estaciones de Metro más cercanas son La Villa-Basílica de la Línea 6 y Deportivo 18 de Marzo de las Líneas 3 y 6.