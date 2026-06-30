La Explanada de la GAM recibe a El Haragán y Compañía con concierto gratuito hoy martes 30 de junio.

Concierto de El Haragán y Compañía en Explanada de GAM del cual a continuación te dejamos los detalles del horario en el que termina:

Hora de actividades: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Teloneros y actos especiales:

Big Metra Claudio Yarto Caló La Voice Band Charlie y Luigi Fernanda Garibaldi María Karunna Marco Jacques ex Ragazzi Tony Sánchez y Los Hijos de Sánchez

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 6 horas de actividades

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

El Haragán y Compañía en Explanada de la GAM (GAM)

El Haragán y Compañía en Explanada de la GAM hoy 30 de junio

Las actividades mundialistas del Estadio GAM en la Explanada de la GAM continúan con el concierto de El Haragán y Compañía hoy 30 de junio, por lo que ya tienes todos para disfrutar de la fiesta.

Recuerda que la Explanada de la GAM se encuentra en la Calle 5 de febrero, número 162-C de la Colonia Villa Gustavo.

Para tu llegada las estaciones de Metro más cercanas son La Villa-Basílica de la Línea 6 y Deportivo 18 de Marzo de las Líneas 3 y 6.