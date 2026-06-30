La Explanada de la GAM recibe a El Haragán y Compañía con concierto gratuito hoy martes 30 de junio.

Concierto de El Haragán y Compañía en Explanada de GAM del cual a continuación te dejamos los detalles del horario en el que termina:

  • Hora de actividades: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche
  • Teloneros y actos especiales:
  1. Big Metra
  2. Claudio Yarto
  3. Caló
  4. La Voice Band
  5. Charlie y Luigi
  6. Fernanda
  7. Garibaldi
  8. María Karunna
  9. Marco Jacques ex Ragazzi
  10. Tony Sánchez y Los Hijos de Sánchez
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
  • Duración: Se estima 6 horas de actividades
  • Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche
El Haragán y Compañía en Explanada de la GAM
El Haragán y Compañía en Explanada de la GAM (GAM)

El Haragán y Compañía en Explanada de la GAM hoy 30 de junio

Las actividades mundialistas del Estadio GAM en la Explanada de la GAM continúan con el concierto de El Haragán y Compañía hoy 30 de junio, por lo que ya tienes todos para disfrutar de la fiesta.

Recuerda que la Explanada de la GAM se encuentra en la Calle 5 de febrero, número 162-C de la Colonia Villa Gustavo.

Para tu llegada las estaciones de Metro más cercanas son La Villa-Basílica de la Línea 6 y Deportivo 18 de Marzo de las Líneas 3 y 6.