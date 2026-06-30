La banda de rock mexicana, El Haragán y Compañía se preparan para la fiesta mundialista con concierto en la Explanada de GAM hoy martes 30 de junio en el marco del partido de México vs Ecuador.

Por lo que te traemos los detalles de setlist y telonero para el concierto gratuito de El Haragán y Compañía en la Explanada de GAM:

  • Hora de actividades: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche
  • Teloneros y actos especiales:
  1. Big Metra
  2. Claudio Yarto
  3. Caló
  4. La Voice Band
  5. Charlie y Luigi
  6. Fernanda
  7. Garibaldi
  8. María Karunna
  9. Marco Jacques ex Ragazzi
  10. Tony Sánchez y Los Hijos de Sánchez
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
  • Duración: Se estima 6 horas de actividades
  • Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche
El Haragán y Compañía en Explanada de la GAM
El Haragán y Compañía en Explanada de la GAM (GAM)

Posibles temas en el setlist de canciones del concierto de El Haragán y Compañía en Explanada de la GAM hoy 30 de junio

Estadio GAM tendrá hoy 30 de junio a El Haragán y Compañía con concierto gratuito en la Explanada de la GAM.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones del concierto de El Haragán y Compañía en Explanada de la GAM sean los siguientes:

  1. En algún lugar en el cielo
  2. Bajando en la esquina
  3. El chamuco
  4. Vine a…
  5. En el corazón no hay nada
  6. Yo pensaba que…
  7. Morir de noche
  8. No estoy muerto
  9. Por si pierdo la razón
  10. Juan el descuartizador
  11. En los años 30
  12. Antes me gustabas
  13. Amor por nada
  14. Mi muñequita sintética
  15. El haragán
  16. Purgante de amor
  17. Tengo un alcohólico en casa
  18. Muchachito
  19. A esa gran velocidad
  20. Él no lo mató