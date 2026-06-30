La banda de rock mexicana, El Haragán y Compañía se preparan para la fiesta mundialista con concierto en la Explanada de GAM hoy martes 30 de junio en el marco del partido de México vs Ecuador.

Por lo que te traemos los detalles de setlist y telonero para el concierto gratuito de El Haragán y Compañía en la Explanada de GAM:

Hora de actividades: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 9:00 de la noche

Teloneros y actos especiales:

Big Metra Claudio Yarto Caló La Voice Band Charlie y Luigi Fernanda Garibaldi María Karunna Marco Jacques ex Ragazzi Tony Sánchez y Los Hijos de Sánchez

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 6 horas de actividades

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

El Haragán y Compañía en Explanada de la GAM (GAM)

Posibles temas en el setlist de canciones del concierto de El Haragán y Compañía en Explanada de la GAM hoy 30 de junio

Estadio GAM tendrá hoy 30 de junio a El Haragán y Compañía con concierto gratuito en la Explanada de la GAM.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones del concierto de El Haragán y Compañía en Explanada de la GAM sean los siguientes: