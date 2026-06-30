La banda de rock mexicana, El Haragán y Compañía se preparan para la fiesta mundialista con concierto en la Explanada de GAM hoy martes 30 de junio en el marco del partido de México vs Ecuador.
Por lo que te traemos los detalles de setlist y telonero para el concierto gratuito de El Haragán y Compañía en la Explanada de GAM:
- Hora de actividades: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 9:00 de la noche
- Teloneros y actos especiales:
- Big Metra
- Claudio Yarto
- Caló
- La Voice Band
- Charlie y Luigi
- Fernanda
- Garibaldi
- María Karunna
- Marco Jacques ex Ragazzi
- Tony Sánchez y Los Hijos de Sánchez
- Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
- Duración: Se estima 6 horas de actividades
- Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posibles temas en el setlist de canciones del concierto de El Haragán y Compañía en Explanada de la GAM hoy 30 de junio
Estadio GAM tendrá hoy 30 de junio a El Haragán y Compañía con concierto gratuito en la Explanada de la GAM.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones del concierto de El Haragán y Compañía en Explanada de la GAM sean los siguientes:
- En algún lugar en el cielo
- Bajando en la esquina
- El chamuco
- Vine a…
- En el corazón no hay nada
- Yo pensaba que…
- Morir de noche
- No estoy muerto
- Por si pierdo la razón
- Juan el descuartizador
- En los años 30
- Antes me gustabas
- Amor por nada
- Mi muñequita sintética
- El haragán
- Purgante de amor
- Tengo un alcohólico en casa
- Muchachito
- A esa gran velocidad
- Él no lo mató