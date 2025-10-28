El Pepsi Center WTC de la CDMX recibe a la cantante argentina de hip hop Nathy Peluso de 30 años de edad, hoy 28 de octubre en concierto.

Concierto del cual te tenemos los detalles de horario y hora en la que termina para que armes tu itinerario y no te pierdas de nada de Nathy Peluso en Pepsi Center WTC; a continuación todo lo que debes saber:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Nathy Peluso llega con Grasa Tour al Pepsi Center WTC de la CDMX

La argentina Nathy Peluso estará presentándose en concierto en el Pepsi Center WTC como parte de su gira Grasa Tour.

Tras su paso en el Festival Cervantino 2025 y Pulso GNP 2025, al fin Nathy Peluso llega a la CDMX con un concierto en solitario que promete ser una noche llena de ritmos.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada a tiempo, la manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.