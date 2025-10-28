La cantante argentina Nathy Peluso de 30 años de edad, llega este martes 28 de octubre al Pepsi Center WTC en concierto.

Así que si eres de los que no te perderás de ver en vivo a Nathy Peluso en el Pepsi Center WTC te traemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo
Nathy Peluso (@nathypeluso)

Posible setlist del concierto de Nathy Peluso del 28 de octubre en Pepsi Center WTC

El Grasa Tour de la argentina Nathy Peluso llega al Pepsi Center WTC de la CDMX con lo mejor de su hip hop este 28 de octubre.

Concierto en el Pepsi Center WTC de la CDMX del cual se espera que Nathy Peluso tenga como posibles temas en el setlist de canciones, los siguientes:

  1. Corleone
  2. Aprender a amar
  3. Business Woman
  4. Real
  5. Delito
  6. Ateo (C. Tangana cover)
  7. No les creo nada - Skit
  8. Envidia
  9. Mafiosa
  10. Puro veneno
  11. La presa
  12. Erotika
  13. Todo roto
  14. BZRP Music Sessions #36
  15. Sana sana
  16. Menina
  17. Buenos Aires
  18. Vivir así es morir de amor