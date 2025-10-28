La cantante argentina Nathy Peluso de 30 años de edad, llega este martes 28 de octubre al Pepsi Center WTC en concierto.

Así que si eres de los que no te perderás de ver en vivo a Nathy Peluso en el Pepsi Center WTC te traemos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Nathy Peluso (@nathypeluso)

Posible setlist del concierto de Nathy Peluso del 28 de octubre en Pepsi Center WTC

El Grasa Tour de la argentina Nathy Peluso llega al Pepsi Center WTC de la CDMX con lo mejor de su hip hop este 28 de octubre.

Concierto en el Pepsi Center WTC de la CDMX del cual se espera que Nathy Peluso tenga como posibles temas en el setlist de canciones, los siguientes: