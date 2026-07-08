Te contamos a qué hora termina el concierto de Modeselektor en Campo Marte. Acá el horario del 8 de julio.

El Music Pavilion del Campo Marte recibirá la presentación en vivo del dúo alemán Modeselektor.

Horario del 8 de julio para el concierto de Modeselektor en Campo Marte

Se reveló que el horario del 8 de julio para el concierto de Modeselektor en Campo Marte sería el siguiente:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio de concierto: 10:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 12:00 de la noche

Modeselektor (Modeselektor / Facebook)

Hay altas expectativas por la presentación del hybrid set Modeselektor en el Campo Marte de la Ciudad de México, pues se trata de uno de los dúos más representativos de la música electrónica alemana.

Formados en los años 90, Modeselektor destaca porque su sonido mezcla el tecno, hip-hop y hasta el dubstep.

Ruta para llegar al Campo Marte

Te decimos cuál es la ruta más fácil para llegar a Campo Marte y no perderte el concierto de Modeselektor.

En transporte público, tu mejor opción es bajarte en la estación Auditorio de la línea 7 del Metro CDMX; en Metrobús, tienes que descender en Campo Marte.

De cualquier manera, lo más recomendable es arribar al recinto horas antes para evitar cualquier contratiempo.

La dirección del Campo Marte es Domicilio conocido S/N, Polanco, Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México, CDMX.