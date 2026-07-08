Te damos todos los detalles del concierto de Modeselektor en Campo Marte. Acá el setlist, horario y telonero para el 8 de julio.

El duo de música electrónica alemana formado por Gernot Bronsert y Sebastian Szary, Modeselektor, ofrecerá un DJ Set en el Music Pavilion del Campo Marte 26 Santander.

Setlist del concierto de Modeselektor en Campo Marte

Este sería el setlist para el concierto de Modeselektor en Campo Marte para el 8 de julio:

Tekk Pack

Happy Birthday!

Cash

I’m not into Twerk, I’m not into KrafTwerk

This Track Kilss Facism

Blockchain

Kill Bill Vol.4 (CV1)

Evil Twint

Who

Prugelknabe

Prototype

Militant Don

Let Your Love Grow

Honey Badger

Hyper Hyper

Berlin

Shipwreck

Wealth

Modeselektor (Modeselektor / Facebook)

Horario del concierto de Modeselektor en Campo Marte

El concierto de Modeselektor en Campo Marte tendrá para el 8 de julio este horario:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio de concierto: 10:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 12:00 de la noche

Formado en los años 90, Modeselektor se ha consolidado como uno de los mejores dúos de música electrónica de Alemania.

Su estilo mezcla el tecno, hip-hop y hasta el dubstep, ofreciendo show en vivo increíbles para sus fanáticos.

Modeselektor (Modeselektor / Facebook)

Telonero para el concierto de Modeselektor en Campo Marte

No hay telonero confirmado para el concierto de Modeselektor en Campo Marte el 8 de julio.

El dúo alemán será protagonista de su presentación en vivo que hará un hybrid set al público.