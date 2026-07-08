Te damos todos los detalles del concierto de Modeselektor en Campo Marte. Acá el setlist, horario y telonero para el 8 de julio.
El duo de música electrónica alemana formado por Gernot Bronsert y Sebastian Szary, Modeselektor, ofrecerá un DJ Set en el Music Pavilion del Campo Marte 26 Santander.
Setlist del concierto de Modeselektor en Campo Marte
Este sería el setlist para el concierto de Modeselektor en Campo Marte para el 8 de julio:
- Tekk Pack
- Happy Birthday!
- Cash
- I’m not into Twerk, I’m not into KrafTwerk
- This Track Kilss Facism
- Blockchain
- Kill Bill Vol.4 (CV1)
- Evil Twint
- Who
- Prugelknabe
- Prototype
- Militant Don
- Let Your Love Grow
- Honey Badger
- Hyper Hyper
- Berlin
- Shipwreck
- Wealth
Horario del concierto de Modeselektor en Campo Marte
El concierto de Modeselektor en Campo Marte tendrá para el 8 de julio este horario:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Inicio de concierto: 10:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 12:00 de la noche
Formado en los años 90, Modeselektor se ha consolidado como uno de los mejores dúos de música electrónica de Alemania.
Su estilo mezcla el tecno, hip-hop y hasta el dubstep, ofreciendo show en vivo increíbles para sus fanáticos.
Telonero para el concierto de Modeselektor en Campo Marte
No hay telonero confirmado para el concierto de Modeselektor en Campo Marte el 8 de julio.
El dúo alemán será protagonista de su presentación en vivo que hará un hybrid set al público.