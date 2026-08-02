Este domingo 2 de agosto, Laura Esquivel y Brenda Asnicar darán un concierto desde el Auditorio Nacional.

Estos son los horarios a tener en cuenta si vas al show:

Apertura de puertas: A las 5:00 de la tarde

Concierto: A las 7:00 de la noche

Duración: Aproximadamente 2 horas

Término: A las 9:00 de la noche

Laura Esquivel y Brenda Asnicar (Instagram | @lauraybrendaworldtour)

Amigas del Corazón World Tour 2026: Laura Esquivel y Brenda Asnicar se reencuentran 19 años después

Laura Esquivel y Brenda Asnicar anunciaron Amigas del Corazón World Tour 2026, una gira que marcará su regreso conjunto a los escenarios con un espectáculo inspirado en la historia y las canciones que las llevaron a la fama internacional hace 19 años.

El proyecto busca reunir nuevamente a las protagonistas para interpretar los temas que se convirtieron en un fenómeno en más de 50 países, ahora con una propuesta escénica renovada y adaptada a la actualidad.

De acuerdo con el anuncio oficial, el espectáculo contará con una producción de primer nivel, nuevos arreglos musicales y una visión más madura de aquellas canciones que acompañaron el crecimiento de millones de seguidores alrededor del mundo.

La gira pretende ir más allá de la nostalgia y convertirse en una celebración del camino recorrido por ambas artistas, mostrando su evolución personal y profesional desde su debut hasta la actualidad.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar (Instagram | @lauraybrendaworldtour)

Los organizadores describen el show como un reencuentro emotivo y contemporáneo, pensado para el público que creció con Laura y Brenda y que ahora podrá reconectar con ella desde una nueva perspectiva, manteniendo vivo el legado musical que marcó a toda una generación.