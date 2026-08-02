Laura Esquivel y Brenda Asnicar presentan su gira Amigas del Corazón World Tour 2026 con un concierto en la CDMX, aquí los detalles:
- Fecha: Domingo 2 de agosto
- Hora: A las 7:00 de la noche
- Lugar: Auditorio Nacional
Setlist de Laura y Brenda para su concierto en el Auditorio Nacional
La gira de Laura y Brenda en el Auditorio Nacional revivirá canciones que marcaron a toda una generación, con un setlist compuesto por los temas:
- Amigos del corazón
- Somos Las Divinas
- Sueño de Amor
- Cuatro paredes
- WACHITA
- Diosa, única, bonita
- Ya no me duele
- Lady
- A volar
- Respeto
- Más
- Cantemos más fuerte
- Nene balemos
- Rezo por vos
- Girasol
- Tango llorón
- Cuando pienso en ti
- Y ahora qué
- Un beso para mí
- Un día a la vez
- Salvaje
- Quiero, quiero
- Superstar
- Fiesta
- Un rincón del corazón
- Ojos en la espalda
- ¿No lo ves?
Telonero e invitados especiales de Laura y Brenda en el Auditorio Nacional
A través de las redes oficiales de la gira Amigas del Corazón World Tour, se confirmó la asistencia de varios invitados especiales:
- Ricardo Abarca
- Nashla Aguilar
- Roxana Puente
- Andrea Ahumada
Laura y Brenda contarán con su compañía sobre el escenario a lo largo del concierto. Sin embargo, no se ha anunciado un acto de apertura oficial para el 2 de agosto.
Con los invitados se espera que Laura y Brenda interpreten éxitos de la famosa serie juvenil Cumbia Ninja.