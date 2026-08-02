Laura Esquivel y Brenda Asnicar presentan su gira Amigas del Corazón World Tour 2026 con un concierto en la CDMX, aquí los detalles:

Fecha: Domingo 2 de agosto

Hora: A las 7:00 de la noche

Lugar: Auditorio Nacional

Setlist de Laura y Brenda para su concierto en el Auditorio Nacional

La gira de Laura y Brenda en el Auditorio Nacional revivirá canciones que marcaron a toda una generación, con un setlist compuesto por los temas:

Amigos del corazón

Somos Las Divinas

Sueño de Amor

Cuatro paredes

WACHITA

Diosa, única, bonita

Ya no me duele

Lady

A volar

Respeto

Más

Cantemos más fuerte

Nene balemos

Rezo por vos

Girasol

Tango llorón

Cuando pienso en ti

Y ahora qué

Un beso para mí

Un día a la vez

Salvaje

Quiero, quiero

Superstar

Fiesta

Un rincón del corazón

Ojos en la espalda

¿No lo ves?

Laura Esquivel y Brenda Asnicar (Instagram | @manuxo)

Telonero e invitados especiales de Laura y Brenda en el Auditorio Nacional

A través de las redes oficiales de la gira Amigas del Corazón World Tour, se confirmó la asistencia de varios invitados especiales:

Ricardo Abarca

Nashla Aguilar

Roxana Puente

Andrea Ahumada

Laura y Brenda contarán con su compañía sobre el escenario a lo largo del concierto. Sin embargo, no se ha anunciado un acto de apertura oficial para el 2 de agosto.

Con los invitados se espera que Laura y Brenda interpreten éxitos de la famosa serie juvenil Cumbia Ninja.