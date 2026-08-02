Laura Esquivel y Brenda Asnicar presentan su gira Amigas del Corazón World Tour 2026 con un concierto en la CDMX, aquí los detalles:

  • Fecha: Domingo 2 de agosto
  • Hora: A las 7:00 de la noche
  • Lugar: Auditorio Nacional

Setlist de Laura y Brenda para su concierto en el Auditorio Nacional

La gira de Laura y Brenda en el Auditorio Nacional revivirá canciones que marcaron a toda una generación, con un setlist compuesto por los temas:

  • Amigos del corazón
  • Somos Las Divinas
  • Sueño de Amor
  • Cuatro paredes
  • WACHITA
  • Diosa, única, bonita
  • Ya no me duele
  • Lady
  • A volar
  • Respeto
  • Más
  • Cantemos más fuerte
  • Nene balemos
  • Rezo por vos
  • Girasol
  • Tango llorón
  • Cuando pienso en ti
  • Y ahora qué
  • Un beso para mí
  • Un día a la vez
  • Salvaje
  • Quiero, quiero
  • Superstar
  • Fiesta
  • Un rincón del corazón
  • Ojos en la espalda
  • ¿No lo ves?
Laura Esquivel y Brenda Asnicar
Laura Esquivel y Brenda Asnicar (Instagram | @manuxo)

Telonero e invitados especiales de Laura y Brenda en el Auditorio Nacional

A través de las redes oficiales de la gira Amigas del Corazón World Tour, se confirmó la asistencia de varios invitados especiales:

  • Ricardo Abarca
  • Nashla Aguilar
  • Roxana Puente
  • Andrea Ahumada

Laura y Brenda contarán con su compañía sobre el escenario a lo largo del concierto. Sin embargo, no se ha anunciado un acto de apertura oficial para el 2 de agosto.

Con los invitados se espera que Laura y Brenda interpreten éxitos de la famosa serie juvenil Cumbia Ninja.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar
Laura Esquivel y Brenda Asnicar (Instagram | @lauraybrendaworldtour)