El cantante y compositor irlandés de 35 años de edad, Andrew John Hozier-Byrne mejor conocido solo como Hozier regresa a México con concierto en el Palacio de los Deportes hoy 14 de octubre.

Concierto del cual te traemos el horario y hora en la que termina para que no te pierdas de nada de Hozier en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Horarios del concierto del 14 de octubre de Hozier en el Palacio de los Deportes

A continuación te dejamos el horario y hora en la que termina el concierto del 14 de octubre de Hozier en el Palacio de los Deportes para que armes tu itinerario:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio del concierto: A las 9:00 de la noche en punto

Telonero: Amble

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas

Duración del concierto: Se estima 2 horas de música

Término del concierto: Alrededor de las 11:00 horas

¡Hozier llega al Palacio de los Deportes! 🔥 pic.twitter.com/PKmTQuEGef — Ocesa Total (@ocesa_total) October 14, 2025

Hozier regresa a México con un concierto en el Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes recibe al cantante Hozier que regresa a México con concierto este martes 14 de octubre.

Concierto de Hozier que forma parte de la gira de conciertos titulada Unreal Unearth Tour y que promete ser una noche especial.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.