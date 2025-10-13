Cazzu de 31 años de edad, se presentará en su primera fecha de concierto en CDMX en el Auditorio Nacional el 14 de octubre como parte de su tour Latinaje.

Asimismo, debido a un sold out, Cazzu tendrá una segunda fecha el 15 de octubre en la misma sede, por lo que aquí te compartimos detalles como setlist de canciones, horario y telonero para ambas fechas.

Concierto de Cazzu en el Auditorio Nacional: Horario para el 14 y 15 de octubre

Cazzu se presentará con su tour Latinaje en el Auditorio Nacional el 14 y 15 de octubre, con un horario que ya se tiene.

Para el 14 y 15 de octubre, los horarios para los conciertos de Cazzu son los siguientes:

Apertura de puertas: 6:00 pm

Inicio de concierto: 8:00 pm

Duración de concierto: 2 horas aproximadamente

Final de concierto: 10:00 pm

Cazzu, cantante. (@cazzu)

Concierto de Cazzu en el Auditorio Nacional: Telonero y artistas invitados

El concierto de Cazzu en el Auditorio Nacional no tiene contemplado a un telonero y tampoco artistas invitados, pues a lo largo del tour Latinaje no ha presentado a nadie en el escenario.

Recordemos que por lo que han mostrado los fans de Cazzu, su tour Latinaje es como una obra de teatro estilo policial, de modo que solo es ella en el escenario con músicos.

Cazzu, cantante. (@cazzu)

Concierto de Cazzu en el Auditorio Nacional: Setlist de canciones

El concierto de Cazzu en el Auditorio Nacional presenta un setlist de canciones, basado en sus shows de Buenos Aires, que enseguida te mostramos:

Ódiame

Sobre mi tumba

Me tocó perder

Piénsame

Mala suerte

Engreído

Dolce

La cueva

Inti

Jefa

Mucha daya

Brinca

Miedo

Toda

Recuerda que el setlist de canciones para el concierto de Cazzu aún no está confirmado, de modo que pueden llegar a variar.