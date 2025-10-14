Hozier, el cantante y compositor irlandés, alista un concierto en CDMX para este martes 14 de octubre.

La cita con los fans es en el Palacio de los Deportes y estos son todos los detalles para el día del evento.

Horarios del concierto de Hozier en Palacio de los Deportes

De acuerdo con información de Ticketmaster, estos son los horarios a considerar previo al concierto de Hozier en Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: Entre las 18:00 y las 19:00 horas

Inicio del concierto: A las 21:00 horas

Duración del concierto: Aproximadamente 2 horas

Término del concierto: A las 23:00 horas

Hozier (kate cummings)

Telonero e invitados especiales para el concierto de Hozier en Palacio de los Deportes

Hasta el momento, no se ha confirmado un show de apertura para el concierto de Hozier en Palacio de los Deportes.

Del mismo modo, se desconoce si el cantante contará con invitados especiales que lo acompañen a lo largo de su presentación.

En este caso, se recomienda estar al pendiente de la web de Ticketmaster y de las redes oficiales de Hozier.

Hozier (Hozier )

Setlist de Hozier en Palacio de los Deportes

Hozier se ha dado a conocer en el mundo de la música gracias a la fusión que hace entre los géneros folk-soul, blues y gospel.

En su concierto para el Palacio de los deportes se espera que haga gala de canciones como:

De Selby (Part 1)

De Selby (Part 2)

Jackie and Wilson

Nobody’s Soldier

Angel of Small Death and the Codeine Scene

Dinner & Diatribes

Eat Your Young

Would That I

Like Real People Do

From Eden

Abstract (Psychopomp)

Francesca

It Will Come Back

Too Sweet

Someone New

Almost (Sweet Music)

Movement

Take Me to Church

Cherry Wine

Unknown/Nth

Nina Cried Power

Work Song