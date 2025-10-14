Hozier, el cantante y compositor irlandés, alista un concierto en CDMX para este martes 14 de octubre.
La cita con los fans es en el Palacio de los Deportes y estos son todos los detalles para el día del evento.
Horarios del concierto de Hozier en Palacio de los Deportes
De acuerdo con información de Ticketmaster, estos son los horarios a considerar previo al concierto de Hozier en Palacio de los Deportes:
- Apertura de puertas: Entre las 18:00 y las 19:00 horas
- Inicio del concierto: A las 21:00 horas
- Duración del concierto: Aproximadamente 2 horas
- Término del concierto: A las 23:00 horas
Telonero e invitados especiales para el concierto de Hozier en Palacio de los Deportes
Hasta el momento, no se ha confirmado un show de apertura para el concierto de Hozier en Palacio de los Deportes.
Del mismo modo, se desconoce si el cantante contará con invitados especiales que lo acompañen a lo largo de su presentación.
En este caso, se recomienda estar al pendiente de la web de Ticketmaster y de las redes oficiales de Hozier.
Setlist de Hozier en Palacio de los Deportes
Hozier se ha dado a conocer en el mundo de la música gracias a la fusión que hace entre los géneros folk-soul, blues y gospel.
En su concierto para el Palacio de los deportes se espera que haga gala de canciones como:
- De Selby (Part 1)
- De Selby (Part 2)
- Jackie and Wilson
- Nobody’s Soldier
- Angel of Small Death and the Codeine Scene
- Dinner & Diatribes
- Eat Your Young
- Would That I
- Like Real People Do
- From Eden
- Abstract (Psychopomp)
- Francesca
- It Will Come Back
- Too Sweet
- Someone New
- Almost (Sweet Music)
- Movement
- Take Me to Church
- Cherry Wine
- Unknown/Nth
- Nina Cried Power
- Work Song