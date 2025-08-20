El Malilla -de 25 años de edad- se presentará hoy jueves 19 de agosto en el Estadio Municipal Los Pinos en Cuautitlán.

El municipio de Cuautitán celebra su 201 aniversario y organizó un concierto gratuito con El Malilla.

El Malilla en Cuautitlán: Horario del concierto en el Estadio Municipal Los Pinos

Cuautitlán invitó a sus habitantes y público en general al concierto de El Malilla en el Estadio Municipal Los Pinos. Estos son los detalles:

Horario de apertura de puertas: 5:30 de la tarde

Inicio del concierto de El Malilla: 8:00 de la noche

Fin del concierto de El Malilla: 11:00 de la noche

Duración del concierto de El Malilla: 3 horas aproximadamente

La entrada es gratuita y los asistentes al concierto también podrán disfrutar de otras actividades culturales.

El Malilla se presentará junto a Uzielito Mix, de 27 años de edad.

El Estadio Municipal Los Pinos se ubica en Avenida de los Ahuehuetes número 106, en colonia Los Morales en Cuautitlán.

La Feria Festejando Cuautitlán 2025 cuenta con:

Estacionamiento

Área de alimentos

Escenario

Acceso a espectáculos

Zona VIP

“Festejando Cuautitlán” tendrá otros conciertos además de El Malilla

El gobierno de Cuautitlán invitó a diversos grupos y cantantes para celebrar su aniversario y esta es la cartelera:

Miércoles 20 de agosto: Los Caminantes de Arigido Ramírez y Sonora Santanera

Jueves 21 a agosto: Sonido Banes, Sonido La Changa y Sonido Los Juniors

Viernes 22 de agosto: Grupo Pesado

Sábado 23 de agosto: Banda Pequeños Musical

Todas las presentaciones serán en el Estadio Municipal Los Pinos y la entrada es gratuita.

Los organizadores del aniversario de Cuautitlán realizan dinámicas en redes sociales para regalar Cuatipass, los cuales dan acceso a zonas preferenciales en las presentaciones musicales.

Si te interesa un Cuatipass, sigue las redes sociales de Cuautitlán, donde se revela la dinámica para obtenerlos.