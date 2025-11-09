Hoy 9 de noviembre en el Foro Cultural Hilvana se tendrá en concierto al rapero mexicano de 47 años de edad, Aldo Villegas mejor conocido como Boca Floja.

Concierto de Boca Floja en el Foro Cultural Hilvana del cual ya te tenemos los detalles de horario y hora en la que termina para que armes tu itinerario:

Apertura de puertas: 3:00 de la tarde

Hora del concierto: 5:00 de la tarde en punto

Artistas invitados:

Siete Nueve Demacilio Reyes Dj Dizam Sista Eyerie Sombras Elementales Crew Bobby Soprano Cg Rotten Hip Hop Dance Freestylers Danny Tiene Beats Pedro El Rojo

Setlist de canciones: 19 temas aproximadamente

Duración: Se estima 4 horas

Hora en la que termina: Alrededor de las 9:00 de la noche

Boca Floja se presenta en concierto hoy 9 de noviembre en el Foro Cultural Hilvana

El hip hop del mexicano Boca Floja estará resonando en concierto este domingo 9 de noviembre en el Foro Cultural Hilvana de la CDMX.

Concierto de Boca Floja en el Foro Cultural Hilvana que promete tener las mejores liras con grandes invitados.

Recuerda que Foro Cultural Hilvana se encuentra en Avenida México-Tenochtitlán número 17 de la colonia Buenavista en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX.

La forma más sencilla de llegar al Foro Cultural Hilvana sede para el concierto de Boca Floja es por transporte público.

En Metro la estación más cercana al Foro Cultural Hilvana es Hidalgo de la Línea 3, mientras que en Metrobús es Museo San Carlos de la Línea 4 Norte.