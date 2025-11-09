El rapero mexicano de 47 años de edad, Aldo Villegas mejor conocido como Boca Floja llega en concierto al Foro Cultural Hilvana este domingo 9 de noviembre.

Concierto de Boca Floja en el Foro Cultural Hilvana del cual te tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 3:00 de la tarde

Hora del concierto: 5:00 de la tarde en punto

Artistas invitados:

Siete Nueve Demacilio Reyes Dj Dizam Sista Eyerie Sombras Elementales Crew Bobby Soprano Cg Rotten Hip Hop Dance Freestylers Danny Tiene Beats Pedro El Rojo

Setlist de canciones: 19 temas aproximadamente

Posible setlist del concierto de Boca Floja en el Foro Cultural Hilvana del 9 de noviembre

El Foro Cultural Hilvana recibe este 9 de noviembre en concierto el hip hop del mexicano Boca Floja.

Por lo que se espera que los posible temas en el setlist de canciones para el concierto de Boca Floja en el Foro Cultural Hilvana sean los siguientes: