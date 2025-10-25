El Auditorio Nacional de la CDMX recibe en concierto el show del 90s Pop Tour este 24 y 25 de octubre.

Por lo que para los asistentes a los shows del 90s Pop Tour en Auditorio Nacional de 24 y 25 de octubre les tenemos el horario y hora en la que terminan para su itinerario:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 35 temas en vivo

Duración: Se estiman 2:30 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:30 de la noche

Artistas:

JNS Kabah Ari Erika Kalimba M Balia Magneto Erik Rubín Mercurio The Sacados Caló

90s Pop Tour llega con Antro al Auditorio Nacional en concierto el 24 y 25 de octubre

Este 24 y 25 de octubre el Auditorio Nacional es la sede para los conciertos de los 90s Pop Tour con su show Antro.

Conciertos de 90s Pop Tour que prometen poner a bailar con lo mejor de su música en el Auditorio Nacional.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos.