El 90s Pop Tour Antro llega al Auditorio Nacional de la CDMX en concierto con dos fechas, este 24 y 25 de octubre.

Conciertos del 90s Pop Tour de los cuales a los fans ya les tenemos todos los detalles para que no se pierdan de nada desde el Auditorio Nacional con el setlist de canciones, horario y demás :

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 35 temas en vivo

Artistas:

JNS Kabah Ari Erika Kalimba M Balia Magneto Erik Rubín Mercurio The Sacados Caló

Posible setlist para los conciertos de 90s Pop Tour en el Auditorio Nacional del 24 y 25 de octubre

Los conciertos del 90s Pop Tour serán una fiesta de Antro en el Auditorio Nacional este 24 y 25 de octubre.

Por lo que se espera que posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de 90s Pop Tour en el Auditorio Nacional sean los siguiente: