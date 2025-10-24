El 90s Pop Tour Antro llega al Auditorio Nacional de la CDMX en concierto con dos fechas, este 24 y 25 de octubre.
Conciertos del 90s Pop Tour de los cuales a los fans ya les tenemos todos los detalles para que no se pierdan de nada desde el Auditorio Nacional con el setlist de canciones, horario y demás :
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Setlist de canciones: Aproximadamente 35 temas en vivo
- Artistas:
- JNS
- Kabah
- Ari
- Erika
- Kalimba
- M Balia
- Magneto
- Erik Rubín
- Mercurio
- The Sacados
- Caló
Posible setlist para los conciertos de 90s Pop Tour en el Auditorio Nacional del 24 y 25 de octubre
Los conciertos del 90s Pop Tour serán una fiesta de Antro en el Auditorio Nacional este 24 y 25 de octubre.
Por lo que se espera que posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de 90s Pop Tour en el Auditorio Nacional sean los siguiente:
- Vive
- A mil por hora
- No Puedo Olvidar
- Amor de papel
- Pepe
- Suena tremendo
- Manto estelar
- No puedo estar sin ti
- Que te la pongo
- Bikini a lunares amarillo
- Maldita timidez
- Casi al final
- Para siempre
- ¿Dónde están?
- Entre azul y buenas noches
- Ponte atento
- Te quise olvidar
- Banana
- Dile
- Antro
- Ni tú ni nadie
- No dices más
- Mírame
- Más de lo que te imaginas
- No puedo más
- Gira que gira
- 40 grados
- Súbete a mi moto
- Claridad
- Colegiala
- La ventanita
- Enferma de amor
- Fiesta
- Vuela, vuela
- La calle de las sirenas