El 90s Pop Tour Antro llega al Auditorio Nacional de la CDMX en concierto con dos fechas, este 24 y 25 de octubre.

Conciertos del 90s Pop Tour de los cuales a los fans ya les tenemos todos los detalles para que no se pierdan de nada desde el Auditorio Nacional con el setlist de canciones, horario y demás :

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 35 temas en vivo
  • Artistas:
  1. JNS
  2. Kabah
  3. Ari
  4. Erika
  5. Kalimba
  6. M Balia
  7. Magneto
  8. Erik Rubín
  9. Mercurio
  10. The Sacados
  11. Caló
90s Pop Tour
90s Pop Tour ( 90s Pop Tour)

Posible setlist para los conciertos de 90s Pop Tour en el Auditorio Nacional del 24 y 25 de octubre

Los conciertos del 90s Pop Tour serán una fiesta de Antro en el Auditorio Nacional este 24 y 25 de octubre.

Por lo que se espera que posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de 90s Pop Tour en el Auditorio Nacional sean los siguiente:

  1. Vive
  2. A mil por hora
  3. No Puedo Olvidar
  4. Amor de papel
  5. Pepe
  6. Suena tremendo
  7. Manto estelar
  8. No puedo estar sin ti
  9. Que te la pongo
  10. Bikini a lunares amarillo
  11. Maldita timidez
  12. Casi al final
  13. Para siempre
  14. ¿Dónde están?
  15. Entre azul y buenas noches
  16. Ponte atento
  17. Te quise olvidar
  18. Banana
  19. Dile
  20. Antro
  21. Ni tú ni nadie
  22. No dices más
  23. Mírame
  24. Más de lo que te imaginas
  25. No puedo más
  26. Gira que gira
  27. 40 grados
  28. Súbete a mi moto
  29. Claridad
  30. Colegiala
  31. La ventanita
  32. Enferma de amor
  33. Fiesta
  34. Vuela, vuela
  35. La calle de las sirenas