Los cantantes de banda Jorge Medina de 51 años de edad, y Josi Cuen de 39 años de edad, se presentan este 24 y 25 de octubre en concierto en la Plaza de Toros México.

Así que arma tu itinerario para que no te pierdas de nada con el horario y hora en la que terminan los conciertos del 24 y 25 de octubre de Jorge Medina y Josi Cuen en Plaza de Toros México, a continuación los detalles:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: sin invitado previo

Setlist de canciones: Se estiman 41 temas en vivo

Duración: 2:30 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:30 de la noche

Jorge Medina y Josi Cuen en la Plaza de Toros México

Este 24 y 25 de octubre llegan Jorge Medina y Josi Cuen a la Plaza de Toros México en concierto.

Conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen que forman parte de su gira La Máquina del Tiempo Tour 2025 en la Plaza de Toros México.

Recuerda que la Plaza de Toros México es el recinto que se ubica en cerrada de Augusto Rodin número 130 de la colonia Ciudad de los Deportes en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, CDMX.

La vía del transporte público para llegar a la Plaza de Toros México es por la Línea 7 en la estación San Antonio del Metro, pues a unas cuadras encontrarás el magno recinto.