La Plaza de Toros México recibe en concierto a los cantantes Jorge Medina de 51 años de edad, y Josi Cuen de 39 años de edad, este 24 y 25 de octubre de octubre.
Conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en la Plaza de Toros México del cual ya te tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: sin invitado previo
- Setlist de canciones: Se estiman 41 temas en vivo
Jorge Medina y Josi Cuen presentan el 24 y 25 de octubre en concierto su gira La Máquina del Tiempo Tour 2025 en la Plaza de Toros México.
- El ruido de tus zapatos
- Entre beso y beso
- En los puritos huesos
- El final de nuestra historia
- El suata
- ¿Qué me vas a dar?
- Entrega de amor
- Sobre mis pies
- La calabaza
- Ya te perdí la fe
- Traicionera
- Disponible para mí
- Chuy y Mauricio
- ¿Quién Pompo?
- La otra cara de la moneda
- Y que quede claro
- Tu historia fue conmigo
- Si yo te contara
- Valió la pena equivocarse
- Cuéntame
- Cabecita dura
- Calidad y cantidad
- Te estaré esperando
- Siempre estás tú
- Antes de que te vayas
- Confesión
- Perdón, ¿por qué?
- Secretos de mi memoria
- Mi gusto es
- Cedí
- Más adelante
- Huele a peligro
- Si tu amor no vuelve
- Compárame
- Llamada de mi ex
- Media naranja
- De ti exclusivo
- Ya no te buscaré
- Mi segunda vida
- Ya es muy tarde
- Así fue