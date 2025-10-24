La Plaza de Toros México recibe en concierto a los cantantes Jorge Medina de 51 años de edad, y Josi Cuen de 39 años de edad, este 24 y 25 de octubre de octubre.

Conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en la Plaza de Toros México del cual ya te tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: sin invitado previo
  • Setlist de canciones: Se estiman 41 temas en vivo

Posible setlist para los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en la Plaza de Toros México del 24 y 25 de octubre

Conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen que prometen ser una noche inolvidable con sus mejores éxitos de la banda, por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para su show en la Plaza de Toros México serían:

  1. El ruido de tus zapatos
  2. Entre beso y beso
  3. En los puritos huesos
  4. El final de nuestra historia
  5. El suata
  6. ¿Qué me vas a dar?
  7. Entrega de amor
  8. Sobre mis pies
  9. La calabaza
  10. Ya te perdí la fe
  11. Traicionera
  12. Disponible para mí
  13. Chuy y Mauricio
  14. ¿Quién Pompo?
  15. La otra cara de la moneda
  16. Y que quede claro
  17. Tu historia fue conmigo
  18. Si yo te contara
  19. Valió la pena equivocarse
  20. Cuéntame
  21. Cabecita dura
  22. Calidad y cantidad
  23. Te estaré esperando
  24. Siempre estás tú
  25. Antes de que te vayas
  26. Confesión
  27. Perdón, ¿por qué?
  28. Secretos de mi memoria
  29. Mi gusto es
  30. Cedí
  31. Más adelante
  32. Huele a peligro
  33. Si tu amor no vuelve
  34. Compárame
  35. Llamada de mi ex
  36. Media naranja
  37. De ti exclusivo
  38. Ya no te buscaré
  39. Mi segunda vida
  40. Ya es muy tarde
  41. Así fue